Adelsried siegt im Holzwinkelderby vor Rekordkulisse

Ein dürftiges 2:2 beim TSV Ellgau reichte dem VfL Westendorf, um die Tabellenführung in der A-Klasse Nordwest zu übernehmen, weil der bisherige Spitzenreiter SG Lützelburg/Achsheim beim 1:2 gegen den SV Wörleschwang die zweite Niederlage in Folge kassierte. Die SG Adelsried trumpfte im Holzwinkelderby beim SV Bonstetten vor 250 Zuschauern mit einem 5:0-Sieg auf.

SV Bonstetten – SV Adelsried/Welden 0:5 (0:2). Das letzte Derby hatten die Adelsrieder nach langer Durststrecke gewonnen und gingen entsprechend motiviert und engagiert in diese Partie. Die Hausherren verschliefen die erste Viertelstunde und lagen so schon bald durch zwei Treffer von Laurin Völlmerk (8. und 11.) zurück. Danach kamen die Bonstetter besser ins Spiel, schafften es aber nicht, ihre Chancen in Tore umzumünzen. Auch verschlief der SVB den Start in die zweite Hälfte, so dass Adelsried früh für klare Verhältnisse sorgen konnte durch Treffer von Nico Braunwalder (53. und 54.). Ein weiterer Treffer von Daniel Wagner (80.) machte die Partie endgültig zu einem Debakel für die Hausherren, denen an diesem Tag vor Rekordkulisse wirklich überhaupt nichts gelingen wollte. - Zuschauer: 250. (mies)

SpVgg Auerbach/Streitheim II - TSV Meitingen II 2:3 (0:1). In Ordnung gegangen wäre eine Punkteteilung, aber die SpVgg musste die drei Zähler in einer intensiven Partie gegen die zweite Garnitur der Meitinger abgeben. Torschützen: 0:1 Patrick Sellner, 1:1 Christian Unger, 2:1 Christian Unger, 2:2 Reinhold Armbrust, 2:3 Patrick Sellner. (ssch)

SG Lützelburg/Achsheim – SV Wörleschwang 1:2 (1:1). Nicht unverdient nahmen die Gäste alle drei Punkte aus dem Waldstadion mit. Die dritte Großchance von Patrick Bschorr nutzt er schließlich zur 1:0-Führung (24.). Nur 100 Sekunden später glich Niklas Schmid per Konter aus. Gästekeeper Benjamin Wehowsky vereitelte eine erneute Heimführung (33.) durch Florian Kamissek. Mit dem Seitenwechsel war ein Bruch im Spiel. Nach 48 Minuten verhinderte Heimzerberus Timo Lettrari noch einen Rückstand durch Angelo Pallotta. Besser machte es Phillip Scherer, der das 1:2 und damit den Endstand erzielte (68.). (bph)

A-Klasse West

SV Ottmarshausen II - TSV Steppach 5:2 (2:1). Benjamin Keller brachte die Hausherren in Führung (11.). Steppach antwortete mit dem 1:1 durch Leonhard Neumann (13.). Michael Forster brachte den SVO II wieder in Führung (27.). Diese erhöhte Florian Urbas auf 3:1 (49.). Ein Getümmel vor dem Tor nutzte Maximilian Weidt zum Anschlusstreffer (70.). Die Heimelf reagierte hierauf mit mehr Druck, was zum 4:2 durch Sanna Jarju (71.) führte. Den Schlusspunkt setzte Louis Badzinski (88.). - Zuschauer: 30. (uma)

SpVgg Deuringen - TSV Leitershofen II 1:0 (0:0). Im kleinen Derby verpasste es Deuringen zunächst in Führung zu gehen. Marco Karnstedts Schuss landete an der Latte und ein abgefälschter Schuss von Hakan Nurten im Aus. Danach verflachte die Partie. Nach der Pause erzielte David Färber nach einem Eckball die 1:0-Führung. Danach passierte nicht mehr viel und die SpVgg musste bis zuletzt zittern. (ms).

A-Klasse Süd

SG Fischach/Margertshausen II - TSV Königsbrunn II 0:3 (0:2). Ballbesitz schießt keine Tore - diese bittere Erfahrung machte die Staudenelf gegen schwache Gäste. Während Fischach optisch überlegen war, nutzte Königsbrunn jede Gelegenheit eiskalt. Noori sorgte für den 0:2-Pausenstand. Auch in der zweiten Hälfte fehlte der Heimelf die Durchschlagskraft. Ganz anders die Gäste, die durch Noori mit ihrer dritten Aktion das dritte Tor erzielten. (Doms)