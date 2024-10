Aufsteiger Aystetten holt Auswärtssieg beim Absteiger

Nach zwei sieglosen Spielen ist der SV Cosmos Aystetten in der Landesliga Südwest in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Aufsteiger feierte beim Bayernliga-Absteiger SV 1865 Dachau einen 3:2-Erfolg und zog mit dem Gegner im Mittelfeld gleich. Treffer von Raphael Marksteiner, Kevin Makowski und Filip Marjanovic beendeten die zuletzt vorherrschende Torschusspanik.

Der SV Cosmos, der bis auf den nach wie vor verletzten Marcel Burda mit volle rKapelle antreten konnte, übernahm sofort das Kommando. Patrick Wurm prüfte Dachaus Keeper Valentin Kriegel mit einem Freistoß (3.), Raphael Marksteiner setzte einen schulbuchmäßigen Kopfball an die Querlatte (5.) und Stefan Simonovic traf per Kopf sogar ins Tor (7.) - doch das Schiedsrichtertrio um Nicolas Dolderer und seinen beiden Assistentinnen Arinane Fichtl und Emilia Kluck vom Starnberger See hatten da exklusiv eine Abseitsstellung gesehen. Von Dachau war bis dato überhaupt nichts zu sehen. Die passiven Gastgeber lauerten nur auf Fehler der Cosmonauten. Und die wurden ihnen zuhauf präsentiert. Bei der ersten Torannäherung der 65er überhaupt verdaddelte Torhüter Daniel Mrozek einen Rückpass von Dominik Isufu und es stand 1:0. (9.). Nachdem sich Patrick Wurm und Fabian Krug nicht einig waren, verpassten gleich zwei Dachauer das 2:0 (30.). Nur zwei Minuten später stand Leon Junker frei vor Mrozek und schoss dem Cosmos-Keeper genau in die Arme.

Aystetten wirkte nun sichtlich genervt, auch weil der insgesamt schwache Unparteiische grobe Fouls, wie einen Ellbogencheck gegen Tobias Ullmann oder später einen Tritt von Dino Burkic gegen Torhüter Mrozek, ungeahndet lies. Trotz gefühlter 80 Prozent Ballbesitz fanden die Aystetter im Gegensatz zu den über der Sportanlage kreisenden Flugzeuge nicht die Einflugschneise zum Dachauer Tor. Erst vier Minuten vor der Pause gelang Raphael Marksteiner nach einem Steilpass von Patrick Wurm der hoch verdiente 1:1-Ausgleich.

Dachau begann die zweiten 45 Minuten wesentlich engagierter, doch Aystetten schlug sofort zurück. Erst scheiterte Stefan Simonovic am Torwart, dann traf Kevin Makowski aus dem Hinterhalt, nachdem Dachau das Spielgerät zweimal nicht aus der Gefahrenzone bringen konnte - 2:1 (50.). Das Spiel wurde jetzt zunehmend rasanter und galliger. Daniel Mrozek machte mit einer Glanzparade gegen Altan Duman seinen Fehler vor dem 1:0 wieder wett (60.). Auf der Gegenseite krachte ein herrlicher Freistoß von Tobias Ullmann ans Lattenkreuz (65.). Nachdem Raphael Marksteiner eine Hereingabe des starken Ullmann verpasst hatte (77.), tankte er sich kraftvoll durch und bediente Filip Marjanovic, der zum 3:1 einschoss (80.). Die Vorentscheidung? Mitnichten, denn bereist im Gegenzug packte Dachau den einzig sehenswerten Spielzug aus und Dino Burkic jagte das Leder zum 3:2 in den Winkel. Jetzt wurde es noch ein paar Mal richtig brenzlig im Aystetter Strafraum. Als Stefan Vötter in der vierten Minute der Nachspielzeit knapp vorbei köpfte, war der zweite Auswärtsdreier endgültig eingetütet.

TSV 1865 Dachau: Kriegel; Grotz, Brey (75. Brey), Burkic, Vötter, Sanawar, Kozica, Junker (52. Duman), Özdemir (61. Friedrich), Pfeiffer, Radojevic.

SV Cosmos Aystetten: Mrozek - Isufi, Wurm, Krug, Ullmann (84. Schäfer) - Makowski, Brummer (63. Mijailovic), Mader (90.+1 Gazdag), Heckel - Marksteiner (85. Qarri), Simonovic (78. Marjanovic).

Tore: 1:0Kozica (9.). 1:1 Marksteiner (41.), 1:2 Makowski (50.), 1:3 Marjanovic (80.), 2:3 Burkic (82.). - Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (). - Zuschauer: 120.