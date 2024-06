Aufsteiger im Anflug auf völliges Neuland

Der erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Kreisliga aufgestiegene SV Ehingen/Ortlfingen geht in der Nord-Gruppe des Kreises Donau an den Start. Wie die Einteilung der Spielklassen aussieht.

Auf dem Johannimarkt in Kloster Holzen hat Rainer Müller, der Vorsitzende des SV Ehingen/Ortlfingen fleißig Flyer verteilt. Vom 18. bis 21. Juli feiert der Verein von der äußersten nordwestlichen Grenze des Landkreises Augsburg sein 50-jähriges Jubiläum. Passend dazu wurde der größte Triumph der Vereinsgeschichte gefeiert: Die Meisterschaft in der Kreisklasse Nord II und der erstmalige Aufstieg in die Kreisliga.

Da die „Einhörner“, so werden die Ehinger aufgrund ihres Wappentieres genannt, seit 2019 aus geografischen Gründen im Fußball-Kreis Donau spielen, werden die Kicker aus der knapp 1000 Einwohner zählenden Gemeinde die kommende Saison in der Kreisliga Nord antreten. Statt der Derbys gegen Wortelstetten, Unterthürheim oder Wertingen II stehen nun weite Fahrten ins Ries zum TSV Oettingen und FC Maihingen oder TSV Monheim auf dem Programm. Das einzige richtige Derby steigt gegen den FC Mertingen. Gefreut hätte man sich auch auf ein Duell mit der SpVgg Riedlingen, dem ehemaligen Klub des neuen Trainers Florian Steppich, doch die Donauwörther Vorstädter zogen in der Relegation gegen den FC Mertingen mit 0:5 den Kürzeren.

Steppich, 38, der in seiner Zeit beim TSV Meitingen Landesliga und Bezirksliga gespielt hat, soll die Mannschaft führen, die mit ihrem bisherigen Spielertrainer Reinhold Armbrust (zum TSV Meitingen II) einen Torjäger verloren hat. In Ehingen setzt man in erster Linie auf den eigenen Nachwuchs: Aus der JFG Schmuttertal stoßen Laurenz Sedlacek, Felix Bosch und Laurenz Keßler zum Kader. Vom A-Klassisten TSV Ellgau kommt Oliver Reißner.

Neben dem SV Ehingen/Ortlfingen spielen aus dem Landkreis Augsburg mit dem SC Altenmünster (Kreisliga West), dem SSV Neumünster und dem SV Grün-Weiß Baierhofen (beide Kreisklasse West II) noch drei weitere Mannschaften im Kreis Donau. Nicht mehr dort vertreten ist die SG Zusamzell/Reutern. Nachdem zur Spielgemeinschaft mit dem FC Emersacker ein dritter Verein hinzukommt, spielt die SG nun im Kreis Augsburg.

Insgesamt zwei Kreisligen, vier Kreisklassen und jeweils vier A- und B-Klassen wurden vom Fußball-Kreis Donau für die kommende Saison 2024/25 zusammengestellt. Die Anzahl der Seniorenmannschaften ist laut Aussage von Kreisspielleiter Jürgen Friedrich von 263 auf 240 gesunken.

Auch deshalb, weil zum Beispiel im Landkreis Dillingen der TSV Unterringingen seine einzige noch vorhandene Mannschaft vor wenigen Tagen ganz vom Spielbetrieb abgemeldet hat (wir berichteten) oder auch weil die bisher selbstständigen Vereine TSV Wittislingen und SV Ziertheim zur neuen Saison eine Spielgemeinschaft bilden.

Saisonstart für alle Spielklassen ist am Wochenende 10./11. August, in die Winterpause geht es nach dem Wochenende 9./10. November. Nachfolgend die einzelnen Spielklassen mit Beteiligung von Mannschaften aus dem Landkreis Augsburg im Überblick:





Kreisliga West (15 Vereine): FC Gundelfingen II, FC Lauingen, SC Altenmünster, SC Bubesheim, SpVgg Wiesenbach, SSV Dillingen, SSV Glött, SV Holzheim, SV Neuburg/Kammel, SV Scheppach, TSG Thannhausen, TSV Balzhausen, TSV Burgau, TSV Offingen, Türk Gücü Lauingen.

Kreisliga Nord (14 Vereine): FC Maihingen, FC Mertingen, FSV Reimlingen, SG Alerheim, SG Buchdorf/Daiting, SG Ebermergen, SG Wemding/Wolferstadt, SSV Höchstädt, SV Ehingen/Ortlfingen, SV Holzkirchen, TSV Monheim, TSV Möttingen, TSV Oettingen.

Kreisklasse West II (14 Vereine): SSV Glött II, SG Reisensburg, SG Röfingen, SG Bächingen/Medlingen, SG Wittisligen/Ziertheim, SpVgg Bachtal, SSV Neumünster, SV Aislingen, Grün-Weiß Baiershofen, SV Kicklingen/Fristingen, SV Villen bach, Türk Günzburg, TSV Wasserburg, TV Gundelfingen.