Aystetten kämpft bis zum Umfallen

Als Bayernliga-Schiedsrichter Fridolin Hiefner nach 95 Minuten abpfiff, sanken die meisten Spieler des SV Cosmos Aystetten erschöpft zu Boden, der Rest suchte so schnell wie möglich die Kabine auf, um sich vor der Hitze zu schützen. So richtig Freude wollte nach dem 2:2 gegen den FSV Pfaffenhofen. „Da war mehr drin“, ärgerte sich Maximilian Heckel nach dem zweiten Unentschieden im zweiten Landesligaspiel.

„Wir sind nicht unzufrieden“, bilanzierte Sportdirektor Zlatko Mijailovic. Vor allem aufgrund der schwachen ersten Halbzeit und vor allem deshalb, weil beim SV Cosmos neben Spielertrainer Patrick Wurm und Tom Haban (beide verletzt) sowie Raphael Marksteiner und Balasz Gazdag (beide Urlaub) auch noch kurzfristig Dejan Mijailovic („Der Oberschenkel hat zugemacht.“) und Pascal Mader (private Gründe) verzichten musste. So musste Co-Trainer Thomas Paschek, der den aus familiären Gründen fehlenden Wurm vertrat, die Mannschaft erneut umbauen. Marcel Burda rückte ins defensive Mittelfeld, Tobias Ullmann übernahm für ihn den Posten in der Innenverteidigung. Lediglich drei Spieler nahmen auf der Bank Platz.

Die Umstellungen zeigten zunächst Wirkung, denn in der ersten Viertelstunde lief der SV Cosmos der Musik ständig hinterher. Bereits in der siebten Minute der völlig verdiente Führungstreffer für die Gäste aus der 24.000-Einwohner-Stadt. Eine ungestörte Flanke konnte Sebastian Waas völlig ungestört einköpfen. Mit dem ersten Angriff kam Aystetten zum Ausgleich. Mit Offensivpressing wurde dem FSV der Ball abgeluchst, Nicolas Brummer flankte genau auf den Kopf von Stefan Simonovic, der ins lange Eck köpfte. „Das 0:1 muss man besser verteidigen, das 1:1 fiel aus dem Nichts“, konstatierte Kapitän Fabian Krug. Plötzlich waren die Cosmonauten da. Ein Freistoß von Marcel Burda zischte knapp vorbei.

Doch Pfaffenofen schüttelte sich kurz und schlug zurück. Edward Schäfer konnte sich nur mit einem Foul behelfen, Luka Brudtloff verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:2 (20.). Cosmos-Keeper Daniel Mrotzek verhinderte mit Glanzparaden bei einer Doppelchance gegen Paul Starzer und Maximilian Siebald (27.) sowie bei einem Konter von Brudtloff (30.) einen höheren Rückstand. Kurz vor dem Pausenpfiff dann der schmeichelhafte Ausgleich, als Kevin Makowski das Spielgerät Simon Heigl an die Hand schoss und Stefan Simonovic trotz Muskelfaserriss im Oberschenkel zum 2:2 verwandelte.

Im zweiten Durchgang hielt der SV Cosmos Aystetten dann besser mit. Man konnte die Gäste weiter vom eigenen Tor fernhalten und vor allem Fabian Krug wurde zum Turm in der Schlacht. Was der Capitano weg köpfte, als Pfaffenhofen nach einer Zeitstrafe gegen Marcel Burda (78.) in Überzahl anrannte, verdiente die Bestnote. Nachdem Gästespieler Paul Starzer nach einem Foul an Luigi Iovane eine harte Rote Karte sah (83.), war das Gleichgewicht wieder hergestellt. „Am Ende hätten wir noch den Lucky Punch setzen können“, bilanzierte Trainer Thomas Paschek, „aber das Unentschieden in einem hart umkämpften Spiel war letzten Endes verdient und gerecht.“

SV Cosmos Aystetten: Mrozek - Schäfer, Ullmann, Krug, Iovane (85. Isufi) - Makowski, Burda, Brummer, Heckel - Marjanovic, Simonovic

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Köhler - Kuchlbauer, Kubina, Voelke - Killer (69. Redl), Senger, Heigl, Waas (74. Keskin), Starzer - Siebald (69. Gertsmann), Brudtloff.

Tore: 0:1 Waas (7.), 1:1 Simonovic (13.), 1:2 Brudtloff (21./Foulelfmeter), 2:2 Simonovic (45./Handelfmeter). - Schiedsrichter: Hiefner (Finning) - Zuschauer: 170. - Rot: Starzer (83./Pfaffenhofen). - Zeitstrafe: Burda (78./Aystetten).