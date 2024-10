Aystetten verpatzt den Vorrundenabschluss

Zum 60. Geburtstag hätte sich Michael Brenner, als Schriftführer das letzte „Urgestein“ des SV Cosmos Aystetten, so sehr einen Sieg seiner Mannschaft gegen den TSV Jetzendorf gewünscht, um die Vorrunde der Fußball-Landesliga Südwest mit einer positiven Bilanz abzuschließen und entspannt in die Rückrunde gehen zu können. Doch daraus wurde nichts. Die galligen Gäste aus Oberbayern brachten keine Geschenke mit und entführten im Duell der Dorfklubs mit einem 2:1-Sieg alle drei Punkte.

Aystetten sah sich vom Anpfiff an dem Dauerdruck der aggressiv und giftig pressenden Gäste ausgesetzt, kam kaum zum Durchatmen, geschweige denn zu einem geordneten Spielaufbau. Bereits nach drei Minuten stellte Wlad Beiz Cosmos-Keeper Daniel Mrozek bei einem Weitschuss auf die Probe. In der 12. Minute konnten weder Mrozek noch Kevin Makowski Jetztendorfs Leon Nuhanovic stoppen, der sich unwiderstehlich durchsetzte und zum 0:1 einnetzte. „Wir haben zu viele Ballverluste“, mahnte Spielertrainer Patrick Wurm mehr Konzentration an. Und das schien zu fruchten. Nach Doppelpass mit Stefan Simonovic stand Raphael Marksteiner frei vor Torhüter Jeremy Manhard, der per Fußabwehr klärte (27.). Das hätte das 1:1 sein müssen. Ebenso wie die Chancen, die Stefan Simonovic nach Pass seines Sturmpartners Marksteiner vergab, als er auch fünf Metern den Torhüter der Gäste anschoss (37.) und ihn in der 42. Minute zu einer Fußabwehr zwang. „Diese Chancen muss man halt reinmachen“, stöhnte Sportdirekter Zlatko Maijailovic beim Gang in die Pause.

Seine Miene hellte sich auf, als ein Freistoß seines Sohnes Dean Mijailovic unmittelbar nach dem Wechsel durch Freund und Feind hindurch zum 1:1-Ausgleich aus dem Nichts im langen Eck landete. „Wenn man Hundertprozentige nicht macht, tut es auch ein Duseltor“, freute sich Abteilungsleiter Thomas Paschek, den nun eine stärkere Aystetter Mannschaft sah, weil die Gäste doch ein wenig ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen mussten. Makowski (60.) und Simonovic (65.) waren nah dran am Führungstreffer, der Versuch von Makowski (68.) nach einer Ecke von Heckel wurde aus einem Meter von einem Abwehrbein geblockt.

Mit der Einwechslung von Benedict Geuennich kamen die Gäste wieder besser ins Spiel. Zunächst setzte er einen Kopfball drüber, dann war er nach einer Ecke zur Stelle und besorgte ebenfalls per Kopf das 1:2 (77.). Gegen die wild anrennenden Aystetter vergab Stefan Stöckl bei zwei Kontern die endgültige Entscheidung (85. und 88.). Als dann ein letzter verzweifelter Versuch von Stefan Simonovic am langen vorbeiging, war die Heimniederlage besiegelt. „Jetzendorf war griffiger und körperlich präsenter. Wir haben uns teilweise dumm angestellt und wieder einmal unsere Möglichkeiten nicht genutzt“, ärgerte sich Spielertainer Patrick Wurm über den verpatzten Vorrundenabschluss.

SV Cosmos Aystetten: Mrozek, Heckel, Krug, Wurm, Ullmann, Mijailovic, Schäfer (70. Isufi), Brummer, Marksteiner (75. Marjanovic), Simonovic, Makowski (81. Qarri).

TSV Jetzendorf: Manhard, Kirmair, Rist, Kothmair, Beyreuther, Nefzger, Beiz, Zach (65. Stöckl), Nefzger (93. Grauvogl), Frank, Nuhanovic (67. Geuenich).

Tore: 0:1 Nuhanovic (11.), 1:1 Mijailovic (47.), 1:2 Geuenich (77.). - Schiedsrichter: Schaub (Schwaig) - Zuschauer: 135.