Aystettens imposante Serie endet im Aufsteigerduell

Fast ein ganzes Jahr lang waren die Fußballer des SV Cosmos Aystetten wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Insgesamt 32 Spiele waren es. Die letzte Niederlage musste man am 20. August 2023 mit 1:3 beim TSV Ottobeuren hinnehmen. Im 33. Spiel hat es die Cosmonauten nun erwischt. Im Aufsteigerduell der Landesliga Südwest musste sich die Truppe von Spielertrainer Patrick Wurm erstmals wieder geschlagen geben. Mit 3:1 setzte sich der TSV Wertingen hoch verdient durch und feierte einen historischen Sieg: den ersten in der Landesliga in der Vereinsgeschichte.

Vor Spielbeginn hatten die Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann und Bezirksspielleiter Matthias Lingg beide Mannschaft noch die Urkunde für die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd (Aystetten) und Nord (Wertingen) überreicht. Bestätigen konnte diese Lorbeeren zunächst nur der TSV Wertingen. Während die Gastgeber von Anfang an zeigten, dass sie unbedingt gewinnen wollten, schienen die ersatzgeschwächten Aystetter nur darauf bedacht, nicht zu verlieren. „Wir hatten am Anfang zu viel Respekt. Vor was auch immer“, ging Patrick Wurm mit seiner Mannschaft hart ins Gericht: „Auch wenn bei uns viele Stammspieler fehlten, aber das war vom Willen und vom Engagement her viel zu wenig.“ Neben Wurm mussten auch Tom Haban und Dejan Mijailovic verletzt passen, Torjäger Stefan Simonovic, Raphael Marksteiner und Dominik Isufi sind im Urlaub.

Zu allem Überfluss ging dem Wertinger Führungstreffer auch noch ein Lapsus von Tobias Ullmann voraus. Er köpfte den Ball direkt in den Lauf von Marco Gerold, der die halbe Cosmos-Abwehr austanzt und zum 1:0 ins leere Tor schiebt (16.). Hoch verdient, denn schon vorher hatten Florian Heiß (8.) und Andreas Kotter (10.) gute Chancen. „An so einem Tag reiht sich ein Fehler an den anderen“, ärgerte sich Wurm, „auch beim 2:0 haben wir gepennt.“ Nach einem Standard stand köpfte Roman Tsebeliuk am zweiten Pfosten ungestört ein (23.). Vom SV Cosmos Aystetten war in der ersten halben Stunde überhaupt nichts zu sehen. Als man die Zurückhaltung ablegte und Filip Marjanovic bei einem der wenigen Ausflüge in den Wertinger Strafraum den Ball eroberte, schoss Marcel Burda drüber (32.).

Burda war es auch, der in der zweiten Halbzeit die Rolle des Antreibers übernahm und nach einem tollen Antritt einen strammen Schuss abfeuerte (50.). Das war das Signal zum Angriff. Kapitän Fabian Krug war nun ins Mittelfeld gewechselt und Cosmos nahm endlich am Spiel teil. Wertingen kam nur noch zu Kontern. Doch einer davon saß. Den Schuss von Christoph Müller konnte Cosmos-Keeper Daniel Mrozek noch abwehren, doch der kurz zuvor eingewechselte Christoph Prestel setzte das Spielgerät zum vorentscheidenden 3:0 in die Maschen (70.). „Ich hatte das Ergebnis nicht so klar erwartet“, meinte Bezirksspielleiterin Sabrina Hüttmann, „ich hatte gedacht, dass sich Aystetten mit seiner spielerischen Qualität leichter tut. Aber Wertingen hat hervorragend gekämpft.“ In der Schlussoffensive, die viel zu spät kam, deutet Cosmos zumindest an, was an guten und besser besetzten Tagen möglich sein könnte. Marcel Burda sorgte mit einem aus 25 Meter direkt verwandelten Freistoß für Ergebniskosmetik (89.). Mer war an diesem Abend nicht drin. So sah es auch Patrick Wurm: „Wir hätten nochmals 90 Minuten spielen können, es wäre nichts gegangen.“

TSV Wertingen: Scherl - Heiß (80. Fischer), Müller, Gerold (84. Al-Khovari), Eising, Schiermoch, Kotter (65. Gebauer), Mayr (63. Prestel), Tsebeliuk (71. Fokasiev), Fiedler, Knöpfle.

SV Cosmos Aystetten: Mrotzek - Iovane, Ullmann, Krug, Schäfer (68. Qarri) - Heckel, Burda, Brummer (76. Isek), Makowski - Mader, Marjanovic (73. Djajic).

Tore: 1:0 Gerold (16.), 2:0 Tsebeliuk (23.), 3:0 Prestel (70.), 3:1 Burda (89.). - Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg). - Zuschauer: 200.