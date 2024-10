Aystettens Serie ist gerissen

Nach drei Dreiern in Folge wurde die Serie des SV Cosmos Aystetten in der Fußball-Landesliga Südwest beendet. Der Aufsteiger unterlag bei der Regionalliga-Reserve des FV Illertissen mit 2:3.

Schlechte Nachrichten gab es schon vor dem Anpfiff in Hülle und Fülle. Aystetten musste auf Spielertrainer Patrick Wurm (privat verhindert), Raphael Marksteiner (Urlaub), Dejan Mijailovic (krank) und Marcel Burda (verletzt) verzichten und ihre Formation somit kräftig umbauen. Für Missmut sorgte auch die Tatsache, dass man auf einem Nebenplatz spielen musste. Vielleicht leistete sich deshalb Dominik Isufi gleich in den Anfangsminuten einen Abspielfehler im Strafraum, den jedoch Torhüter Arthur Mayer ausbügeln konnte. In der 23. Minute war er dann machtlos, als Uros Micic via Innenpfosten zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später der Ausgleich. Einen Schuss von Stefan Simonovic konnte der FV-Keeper noch abwehren, Filip Marjanovic traf im Nachschuss zum 1:1, das man mit in die Pause nehmen konnte.

Illertissen hatte zwar mehr Ballbesitz, aber Aystetten versteckte sich nicht. Simonovic köpfte nach Flanke von Arlind Qarri knapp drüber (50.). Nach einer Ecke stand allerdings Christian Mijatovin blank und traf zum 2:1 (56.). Nach einem schnellen Gegenstoß erhöhte Endrit Shala auf 3:1 (69.). Die Entscheidung schien gefallen, doch di eCosmonauten wollten sich mit der Niederlage nicht abfinden. Kevin Makowski (74.), Filip Marjanovic (78.) und Nicolas Brummer (83.) hatten gute Gelegenheit auf dem Fuß beziehungsweise auf dem Kopf, im Endeffekt agierte man aber zu ungenau und überhastet. Nachdem die Gäste den Gegner förmlich im Strafraum eingeschnürt hatten, verkürzte Stefan Simonovic mit seinem zehnten Saisontreffer doch noch auf 3:2 (90.+2). Doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Dafür kam es nach dem Abpfiff des umsichtigen Schiedsrichters Xaver Fabisch aus München noch zu Tumulten. „Wir sind von Illertisser Spielern beleidigt worden“, echauffierte sich Cosmos-Pressesprecher Michael Brenner.

FV Illertissen II: Szekely, Wentzel, Ekinci, Mijatovic, Merkel, Seemüller (90. Emci), Sönmez (58. Schneider), Micic (73. Pouhe), Shala, Kasper (73. Caciel), Petrovic (58. Fofanah)

SV Cosmos Aystetten: Mayer, Heckel, Krug, Isufi, Ullmann, Qarri (67. Schäfer), Mader, Brummer, Marjanovic, Simonovic, Makowski (82. Isek).

Tore: 1:0 Micic (22.), 1:1 Marjanovic (26.), 2:1 Mijatovic (56.), 3:1 Shala (69.), 3:2 Simonovic (90.+2). -Schiedsrichter: Fabisch (München). - Zuschauer: 40.

