Bezirksligisten sind wieder am Ball

Für den TSV Gersthofen hat die Vorbereitung mit einer deftigen Klatsche begonnen. Der TSV Dinkelscherben und der FC Horgau treffen sich schon bald bei einem Benefizturnier für Hochwasser-Opfer wieder.

Nach fünf Wochen Pause rollt bei den Bezirksligisten aus dem Augsburger Land, die in der kommenden Saison 2024/25 alle in der Bezirksliga Nord an den Start gehen, wieder der Ball. Während der TSV Gersthofen sogar schon das erste Testspiel absolviert hat, steht beim TSV Meitingen und beim TSV Dinkelscherben am Montag, 24. Juni, das Auftakttraining an. Der FC Horgau startet erst eine Woche später, am 1. Juli, in die Vorbereitung.

TSV Dinkelscherben freut sich auf die Nord-Liga

Beim TSV Dinkelscherben freut man sich riesig, dass dem Antrag auf eine Umgruppierung vom Süden in den Norden stattgegeben wurde. „Super, dass es so gekommen ist“, sagt Abteilungsleiter Martin Mehr. Aber die Sache hat auch einen Haken. „Wir haben gegen Horgau, Ziemetshausen und Hollenbach Testspiele vereinbart, die jetzt mit uns in der Bezirksliga Nord spielen“, erklärt Mehr, warum man das Derby gegen den TSV Ziemetshausen in der Vorbereitung schon am 29. Juni austrägt: „Dieses Spiel war eigentlich als letztes Testspiel geplant, aber da wir jetzt in der gleichen Liga spielen, haben wir es einfach vorangestellt.“

Während der TSV Hollenbach inzwischen abgesprungen ist, hat man den FC Horgau in das Benefiz-Blitzturnier eingebunden, das am 7. Juli auf dem Kaiserberg über die Bühne gehen wird. Hier spielen neben dem TSV Dinkelscherben auch der TSV Zusmarshausen und der SC Altenmünster. Die Einnahmen werden auf das gemeinsame Spendenkonto für die Hochwasser-Opfer in den drei Orten überwiesen. „Da die Gemeinden politisch zusammen agieren, wollen wir als Vereine auch unsere Verbundenheit zeigen“, sagt Mehr.

Mit Felix Klingenstein vom SSV Margertshausen wird es beim Trainingsauftakt am Montag nur einen Neuzugang. Neu ist indes Co-Trainer Stefan Kauer, der Harry Fürst abgelöst hat.

Testspiel-Termine: 29. Juni, 16 Uhr TSV Ziemetshausen - TSV, 7. Juli, 16 Uhr Blitzturnier auf dem Kaiserberg, 10. Juli, 19.30 Uhr TSG Thannhausen - TSV, 13. Juli, 16 Uhr TSV - TSV Offingen, 21. Juli, 16 Uhr TSV - FC Bad Wörishofen.

TSV Gersthofen mit einem neuen Trio

Über ihren neuen Trainer Michael Panknin sind die Gersthofer zu einem Frühstart gekommen und haben bereits am Samstag in Heideck gegen den Bayernligisten VfB Eichstätt gespielt. Dort hat der 35-Jährige nämlich zu Regionalliga-Zeiten gespielt. Dabei hat man mit einer gemischten Mannschaft 0:8 verloren. Mit dabei auch zwei Neuzugänge: Antonio Stoykovski (Türkspor Augsburg) und Soubin Khongdy (TSV Neusäß), die die Abgänge der Eigengewächse Florian Gai (SSV Alsmoos-Petersdorf) und Manuel Rosner ( TSV Aindling) kompensieren sollen. „Grundsätzlich sind unsere Personalplanungen damit abgeschlossen“, so Abteilungsleiter Rico Kornisch, „alles andere haben wir schon im Winter geregelt. Außerdem wollte unser Trainer nichts mehr haben. Er setzt auf den vorhandenen Kader und die jungen Spieler“, freut sich Kornisch, dass sich die Kicker beim ersten Training absolut begeistert vom neuen Coach zeigten, der auch selbst auf dem Feld die Fäden ziehen soll.

Testspiel-Termine: 27. Juni, 19 Uhr FC Ehekirchen - TSV, 29. Juni, 14 Uhr TSV - TSV Pfersee, 3. Juli, 18.30 Uhr TSV Pöttmes - TSV, 7. Juli, 14 Uhr TSV - FC Affing, 14. Juli, 14 Uhr TSV - SV Türkgücü Königsbrunn, 20. Juli, 13 Uhr TSV - SV Mering.

Drei Neuzugänge für den FC Horgau

Mit drei Neuzugängen geht der FC Horgau in die neue Saison. Pascal Beckert,26, kehrt nach einem Jahr beim Kreisligisten SV Ottmarshausen zurück. Patrick Renner, 23, kommt von der SG Freihalden (A-Klasse West 1), und Felix Eberle, 32, bringt nicht nur Routine, sondern von der TG Viktoria Augsburg Bezirksliga-Erfahrung mit.

Auftakttraining ist am 1. Juli. „Jeder sollte bis dahin fünf bis sechs Laufeinheiten absolvieren“, so das Trainerduo Franz Stroh und Manuel Schmid. „Für alle, die nicht gerne alleine laufen, haben wir am 25. und 27. Juni den gemeinsamen Lauftreff“, sagt Stroh.

Testspiel-Termine: 7. Juli, 16 Uhr Benefiz-Blitzturnier in Dinkelscherben, 14. Juli, 16 Uhr FCH - TSG Thannhausen, 21. Juli, 16.30 Uhr FCH - TSV Zusmarshausen.

TSV Meitingen mit unverändertem Kader

Am Montag, 24. Juni, nimmt der TSV Meitingen die Vorbereitung auf. Die Saison 2024/25 geht das Trainerduo Christoph Brückner/ Denis Buja mit nahezu unverändertem Kader an. Lediglich Marco Lettrari (als Spielertrainer zum TSV Lützelburg) und Emre Yunus Aydin (als Co-Spielertrainer zur SG Flotzheim) haben den Verein verlassen. Beide waren aber zuletzt nicht mehr zum Einsatz gekommen. Zahlreiche Spieler sind für die neu gemeldete zweite Mannschaft gekommen, die in der A-Klasse an den Start gehen wird (wir berichteten). Von ihnen könnte sich vielleicht der eine oder andere für die Bezirksliga empfehlen. Die Meitinger haben sich mit Türkspor Augsburg (Bayernliga), dem TSV Aindling oder dem SV Cosmos Aystetten (beide Landesliga) höherklassige Vorbereitungsgegner ausgesucht.

Testspiel-Termine: 27. Juni, 19 Uhr TSV - TSV Aindling, 6. Juli, 17.30 Uhr TSV - Türkspor Augsburg, 9. Juli, 19 Uhr SG Münster/Holzheim - TSV, 14. Juli 17.30 Uhr TSV - SV Cosmos Aystetten, 21. Juli, 17.30 Uhr TSV - Kissinger SC.