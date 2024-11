Biberbach und Anhausen siegen

Das Spiel gegen den in der laufenden Saison noch ungeschlagenen FC Alburg versprach ein knappes und spannendes Spiel zu werden – und es wurde ein offener Schlagabtausch mit 9 Toren. Die technisch versierten und körperlich sehr robusten Gäste hatten Glück, dass der SCB in den ersten Minuten eine klare Torchance nicht nutzen konnte. Im weiteren Verlauf dominierten jedoch die Gäste und erzielten in der 10. Minute den Führungstreffer. Die SCB-Damen wurden erst im Laufe des Spiels ballsicherer, waren präsenter und erzielten nach einer Ecke in der 37. Minute den Ausgleichstreffer durch Marlene Kahn. In der Pause fand das Trainerteam Wolff/Seidler offenbar die richtigen Worte, denn die Damen des SCB legten los wie die Feuerwehr und schossen innerhalb von 6 Minute einen 3:1 Vorsprung heraus (47. Minute Sophia Hammerl, 53. Minute Larissa Jarasch per Elfmeter). Die Gäste kamen kurz darauf durch einen Weitschuss wieder auf 3:2 heran (56. Minute). Im Gegenzug jedoch konnte Sophia Hammerl ihre Schnelligkeit ausnutzen und auf 4:2 erhöhen (57. Minute).

Wer nun glaubte das Spiel wäre entschieden, täuschte sich. In der 70. Minute erzielten die Gäste nach einem bereits abgeblockten Schuss im Nachschuss den Anschlusstreffer. Nun war wieder der SCB gefordert und erhielt nach einem Foul an Theresa Hammerl erneut einen Strafstoß, den die Torhüterin abwehren konnte. Aus der anschließenden Ecke heraus erzielte Larissa Jarasch per Kopfball das 5:3 (76. Minute). Die nicht aufgebenden Gäste erzielten in der 80. Minute nach einem Handspiel im Strafraum per Elfmeter den erneuten Anschlusstreffer zum 5:4. Die Schlussminuten waren wie das gesamte Spiel sehr spannend, da der FC Alburg alles nach vorne warf um ihre erste Saisonniederlage zu verhindern. Die Damen des SCB standen nun in der Defensive sicher und verstanden es, trotz einiger strittigen Freistoßentscheidung mit großem Kampfgeist und einer geschlossenen Mannschaftsleistung auch die 6-minütige Nachspielzeit ohne weitere Torchancen der Gäste zu überstehen. Obwohl noch zwei Nachholspiele ausstehen, liegt der SCB nun nur 4 Punkte hinter dem Spitzenreiter in der Landeliga Süd. Das letzte Spiel vor der Winterpause bestreitet der SCB am kommenden Samstag in Niederbayern beim FC Ergolding. (lj-)

Anhausen springt an die Tabellenspitze

Am Sonntag empfing der Bezirksoberligist SSV Anhausen den Gast aus Kaufbeuren im Anhauser Waldstadion. In einem fairen und spannenden Spiel, geleitet von einem sehr guten jungen Schiedsrichter, entwickelte sich in den ersten Minuten ein packendes Duell mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Von Anfang an spielte Anhausen engagiert und übernahm schnell die Kontrolle. Durch Kombinationen über Hanna Lehmayer und Angelika Baier erspielte sich Anhausen zahlreiche Torchancen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut aufgelegten gegnerischen Torhüterin. In der 28. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Foul auf Strafstoß für Anhausen. Doch die Spielerin Isabella Schalk blieb sehr fair und korrigierte ihn, da sie nicht getroffen worden war.

In der 30. Minute fiel dann das überfällige 1:0 für Anhausen. Nach einem Solo von Isabella Schalk und einer Vorarbeit auf Elandra Basha erzielte diese das Tor. Danach kontrollierte Anhausen das Spiel zunehmend. Nach der Pause kam Kaufbeuren zwar mit zwei Abschlüssen, doch Anhausen blieb ruhig und agierte in der Defensive sehr sicher.

Elandra Basha erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Es folgte eine Phase, in der Isabella Schalk sich mit zwei Toren in der 65. und 66. Minute für ihre starke Leistung belohnte und auf 3:0 bzw. 4:0 stellte. Elandra Basha legte in der 68. Minute nach und erhöhte auf 5:0. Trotz weiterer guter Möglichkeiten für Anhausen blieb Kaufbeurens Torhüterin Uhlig ein starker Rückhalt und vereitelte zahlreiche Chancen mit großartigen Reflexen. Doch in der 79. Minute schoss Isabella Schalk mit einem sehenswerten Treffer das 6:0. Nur zwei Minuten später machte Elandra Basha ihr viertes Tor an diesem Tag und sorgte für den verdienten 7:0-Endstand. Mit diesem klaren Sieg erobert der SSV Anhausen die Tabellenführung. (sn-)