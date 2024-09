Cosmos Aystetten hat Asse im Ärmel

Der SV Cosmos Aystetten wird gerne als Retortenmannschaft bezeichnet, weil es dort außer der ersten Mannschaft keine weiteren Teams gibt und erst seit wenigen Wochen eine Jugendmannschaft angesiedelt wurde, die vom TSV Gersthofen übergesiedelt ist. Trotzdem herrscht ein Teamspirit, der seinesgleichen sucht. Die jüngste Auswärtsfahrt zum FC Memmingen II ins Allgäu machten selbst die verletzten Spieler Stefan Simonovic und Marcel Burda mit. „Der Bus war randvoll. Er herrschte eine tolle Stimmung“, berichtet Abteilungsleiter Thomas Paschek nach dem 4:2-Sieg, der die Cosmonauten auf einen sicheren Platz hievte. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten TSV Aindling (Sonntag, 15 Uhr) will man nun keinen Dämpfer kassieren.

Doch das wird schwer. Der TSV Aindling (25 Punkte) bildet zusammen mit Tabellenführer FC Gundelfingen (27) und dem Dritten TSV Schwabmünchen (24) das Spitzentrio der Landesliga. Mit Torhüter Kevin Schmidt (Schwaben Augsburg, TSV Rain), Benjamin Woltmann (FC Augsburg, TSV Rain, Schwaben Augsburg), Dominic Robinson (Schwaben Augsburg, FC Memmingen, FV Illertissen), Fatlum Talla (TSV Schwabmünchen, TSV Rain) oder den beiden Ex-Gersthofern Ibrahim Neziri (FC Gundelfingen) und Manuel Rosner hat der neue Trainer Florian Fischer (zuletzt TSV Schwabmünchen, TSV Gersthofen) einen erlesenen Kader um sich versammelt. „Aindling ist auf jeder Position sehr gut besetzt“, sagt Thomas Paschek, „da müssen wir schon einen sehr guten Tag erwischen, wenn wir etwas holen wollen. Aber warum soll uns nicht eine Überraschung gelingen?“ Ein Punkt wäre ein Bonus vor dem nächsten schweren Spiel am kommenden Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit) beim Tabellenvierten FV Illertissen II. Zum Abschluss der englischen Woche gastiert dann der SC Olching am Sportfeld. „Da muss dann ein Sieg her!“, so Paschek.

Während Marcel Burda mit Leistenbeschwerden weiterhin ausfallen wird, war Stefan Simonovic diese Woche wieder im Training und könnte zumindest eine Option für die Bank sein. Mit den beiden Neuzugängen Romaric Tetteh Kpoti und Jonathan Schönfeld, die bisher noch gar nicht zum Einsatz kamen, hat Spielertrainer Patrick Wurm zwei weitere Asse im Ärmel. „Ich bin sicher, dass sie in der englischen Woche die eine oder andere Minute bekommen werden“, meint Thomas Paschek.