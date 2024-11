Cosmos erhält eine Lektion in Sachen Effektivität

Mit Geburtstagsgeschenken will das beim SV Cosmos Aystetten einfach nicht so richtig klappen. Als vor wenigen Wochen Schriftführer Michael Brenner seinen Sechzigsten feierte, gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Jetzendorf. Am 23. Geburtstag von Mittelfeldspieler Nicolas Brummer musste man sich mit einem 2:2-Unentschieden im Aufsteigerduell der Landesliga Südwest gegen den TSV Wertingen zufriedengeben. Warum sich diese Punkteteilung für die Aystetter wie eine Niederlage anfühlte, verdeutlichte nicht nur die allerletzte Sekunde dieses Spiels. Da landete ein Kopfball von Raphael Marksteiner nach einer Flanke von Maximilian Heckel nur an der Querlatte des Wertinger Gehäuses (90.+3).

Auch davor hatten die Cosmonauten jede Menge dicker Dinger, nachdem sie sich gegen die forsch und hoch stehenden Wertinger endlich ins Spiel gebissen hatten. Pascal Mader setzte den ersten Schuss aufs Tor vorbei (23.), scheiterte in der 38. Minute an dem Kopf und Kragen riskierenden Simon Reithmeir. Diskutierte man mannschaftsintern noch darüber, ob die Aktion von Tobias Ullmann eine Flanke oder ein Schuss gewesen ist (38.), war es in der 44. Minute eindeutig ein Torschuss. Der Linksverteidger zielte jedoch genau auf den Wertinger Schlussmann. Auch Dominik Isufi (40.) und Pascal Mader (44.) trafen nicht ins Tor.

„Es ist immer dieselbe Leier. Wir machen unsere Chancen nicht rein“, ärgerte sich Abteilungsleiter Thomas Paschek, als gleich eine ganze Serie von Schussversuchen in der vielbeinigen Wertinger Abwehr hängen blieb (52.). Wesentlich effektiver zeigten sich die Gäste. Nach einem Eckball des eingewechselten Marco Gerold köpfte der aufgerückte Innenverteidiger Johannes Fiedler unbedrängt zum 0:1 ein (61.). Den hatte die Cosmos-Abwehr glatt übersehen. Nachdem Maximilian Heckel im direkten Gegenzug nach einem Kuddelmuddel die Kugel im dritten Versuch zum 1:1 versenkte (62.) und Dominik Isufi nach herrlichem Zusammenspiel mit Pascal Mader seinen Gegenspieler austanzte und zum 2:1 vollendete (76.) schien alles zu Gunsten der Aystetter zu laufen. Stefan Simonovic (81.) und Arlind Qarri (83.) verpassten jedoch die endgültige Entscheidung. Und so kam es, wie es kommen musste: Aus dem 0:1 hatte man keine Lehren gezogen und kassierte sozusagen eine Blaupause des ersten Gegentreffers. Erneut konnte Johannes Fiedler völlig ungestört eine Ecke von Gerold zum 2:2 einköpfen. Mit zwei Treffern aus zwei Chancen hatte der TSV Wertingen dem SV Cosmos Aystetten eine Lektion in Sachen Effektivität erteilt.

SV Cosmos Aystetten: Frank, Heckel, Krug, Wurm, Isufi, Ullmann, Mijailovic, Mader (83. Qarri), Brummer, Simonovic (87. Marjanovic), Makowski (72. Marksteiner)

TSV Wertingen: Reithmeir, Gebauer (65. Fischer), Mayerföls (57. Gerold), Storzer, Fiedler, Beham, Müller, Kotter, Mayr (80. Eising), Al-Khovari (80. Tsebeliuk), Wiedemann (80. Dannemann)

Tore: 0:1 Fiedler (61.), 1:1 Heckel (63.), 2:1 Isufi (76.), 2:2 Fiedler (87.). - Schiedsrichter: Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 120. - Gelb-Rot: Isufi (90.+3/SV Cosmos Aystetten).