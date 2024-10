Der Spitzenreiter muss Punkte lassen

Gegen den Tabellenführer SG Lützelburg /Achsheim konnte der CSC Batzenhofen gut mithalten und am Ende verdient beim 1:1 einen Punkt mitnehmen. Vier Tore von Reinhold Armbrust reichten dem TSV Meitingen II nicht zum Sieg gegen den SV Bonstetten. Nach dem 2:2 zwischen Steppach und BiH Augsburg gibt es eine Schlägerei (siehe Polizeibericht).

SpVgg Auerbach-Streitheim II – SSV Anhausen II 0:2 (0:2). Das Kellerduell wurde direkt in der ersten Halbzeit durch zwei unnötige und unglückliche Tore verloren. So konnte die Heimelf trotz gesteigerter und guter Leistung in der zweiten Hälften, diesen Auswärtssieg der Gastgeber nicht mehr verhindern. Torschützen für Anhausen waren Luca Glauer und Pascal Houser. – Zuschauer: 40. (ssch)

CSC Batzenhofen-Hirblingen – (SG) TSV Lützelburg/SV Achsheim 1:1 (1:1). Zunächst waren es die favorisierten Gäste, die nach einer viertel Stunde durch einen Treffer von Michael Hertle in Führung gingen. Der CSC ließ sich dadurch aber nicht beeindrucken und kam durch Leon Schuster zum verdienten Ausgleich (34.). In der Folge hatten beide Teams noch die Gelegenheit, den Siegtreffer zu erzielen, doch dieser wollte nicht mehr fallen. – Zuschauer: 100.

(SG) SV Adelsried/TSV Welden II – FC Horgau II 1:1 (1:1). Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und teilten sich somit am Ende gerecht die Punkte. Für die Spielgemeinschaft traf Marius Henkel (20.), für die Gäste glich Ben Ohnesorg aus (26.). – Zuschauer: 70.

BSC Heretsried – TSV Ellgau 2:1 (1:1). Gegen den TSV Ellgau feierte der BSC Heretsried seinen zweiten Sieg in der A-Klasse. Dominik Wiedemann brachte die Gastgeber nach 25 Minuten per Strafstoß in Führung. Der Ausgleich fiel sieben Minuten später durch Florian Mordstein. Die Gäste schwächten sich nach einer guten Stunde durch eine Rote Karte und eine Zeitstrafe selbst. So gelang Louis Huter der Siegtreffer in der 80. Minute. – Zuschauer: 40.

VfL Westendorf – TSV Zusmarshausen II 3:1 (1:0). Der VfL konnte mit der ersten gute Chance durch Valentin Abdullahi mit 1:0 in Führung gehen (8.). Nach Wiederanpfiff erhöhte Andreas Sindl auf 2:0 (60.). Wieder spannend wurde das Spiel, nachdem der VfL das dritte Tor verpasst und die Gäste ebenfalls per Standard auf 1:2 verkürzen konnten (76.). Der Mann des Spiels, Valentin Abdullahi, nutze einen Lapsus des Gästekeepers zum 3:1 (90. +1). – Zuschauer: 90.

SV Wörleschwang – TSV Herbertshofen 1:1 (0:1). Etwas glücklich rettete der SV Wörleschwang einen Punkt. Die favorisierten Gäste waren zunächst spielbestimmend und gingen durch Lukas Barisic in Führung. (23..). Danach verpasste es der TSV, seine Führung auszubauen. So konnte David Wörle den Ausgleich erzielen (88.). – Zuschauer: 80.

TSV Meitingen II – SV Bonstetten 4:5 (2:2). Das Torfestival eröffnete Vasile Adragai mit dem 0:1 (9.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Innerhalb von nur zwei Minuten drehte Reinhold Armburst mit zwei Toren zunächst die Partie, ehe Philipp Toth den 2:2-Pausenstand herstellte. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Reinhold Armbrust, der mit zwei weiteren Toren auf 4:2 stellte (49./74.). Doch in der Schlussphase warfen die Gäste nochmal alles nach vorne und kamen durch Tore von Christopher Angstenberger (75.), Philipp Toth (81.) und Vasile Adragai (89.) doch noch zum etwas glücklichen 4:5-Auswärtssieg. – Zuschauer: 50.

A-Klasse Süd:

FC Königsbrunn II – SV Gessertshausen 1:7 (1:2). Der SV Gessertshausen reitet weiter auf der Erfolgswelle und feiert den sechsten Sieg im siebten Spiel. Die frühe Führung von Georg Zimmermann (10.) glichen die Gastgeber nach 23 Minuten aus. Doch noch vor der Pause brachte abermals Georg Zimmermann den SVG wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel spielte dann nur noch die Gessertshauser. Benedikt Meyer (60.), Georg Zimmermann (76.), Tim Elster (77.), Florian Paulus (84.) und Sebastian Huber (87.) schraubten das Ergebnis auf 7:1 nach oben. – Zuschauer: 55.

A-Klasse West:

TSG Stadtbergen – SpVgg Deuringen 2:1 (2:1). Das Spitzenspiel in der A-Klasse West konnte die TSG mit 2:1 für sich entscheiden. Bereits nach drei Minuten konnte Batuhan Aysan das 1:0 erzielen. Direkt nach Wiederanpfiff glich Michael Reiter aus. Patrick Starcevic erzielte das 2:1. In der Folge verflachte die Partie und weitere Torchancen waren Mangelware. – Zuschauer: 110.

SpVgg Bärenkeller – Hainhofener SV 2:0 (0:0). Es dauerte bis zur 46. Minute, ehe Manuel Franek den HSV in Führung brachte. Ein Strafstoß, verwandelt von Ümit Yilmaz (81.), brachte den HSV endgültig auf die Siegerstraße. – Zuschauer: 40.

TSV Firnhaberau II – TSV Leitershofen II 2:1 (0:1). Eine bittere Niederlage kassierte Leitershofens Zweite. Tobias Kraus brachte die Schwarz-Gelben nach einer Viertelstunde in Führung. Als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, gelang den Hausherren in der vierten Minute der Nachspielzeit noch der glückliche Siegtreffer. – Zuschauer: 30.

TSV Steppach – KSV BIH Augsburg 2:3 (1:3). Die frühe Führung der Gäste konnte Maximilian Weidt per Strafstoß ausgleichen (24.). Doch direkt im Anschluss daran gingen die Gäste mit einem Doppelschlag erneut mit 1:3 in Führung. Der Anschlusstreffer zum 2:3 in der Nachspielzeit durch Maximilian Weidt, abermals per Strafstoß, kam zu spät, um die Niederlage noch zu verhindern. Nach dem Spiel kam es noch zu Handgreiflichkeiten. – Zuschauer: 40.

TSV Täfertingen II – SV Ottmarshausen II 2:2 (1:1). Die Gäste gingen per Strafstoß durch Michael Forster in Führung (39.). Fünf Minuten später sorgte Niklas Köstler ebenfalls per Strafstoß für den Ausgleich und in der 58. Minute für die Führung des TSV. In der Schlussphase sorgte wiederum Michael Forster mit dem dritten Strafstoß der Partie für den 2:2-Endstand. – Zuschauer: 20.