Premiere für Schwabmünchen - Bobinger Serie geht weiter

Nach der Hinrunde der Bezirksliga Süd ist nur der TSV Bobingen im Soll. Vor der Saison als einer der Mitfavoriten gehandelt, kann der TSV die Erwartungen erfüllen. Nur einen Punkt liegen die Bobinger hinter Herbstmeister Mering. Die Serie von 13 Spielen ohne Niederlage in Folge spricht für sich. Der Coach erklärt das Erfolgsgeheimnis.

Das liegt auch daran, dass die junge Mannschaft mittlerweile etwas gereift ist. „Wir waren in der ersten Halbzeit richtig gut. Doch wir haben auch gewusst, was auf uns zukommt“, sagte Trainer Dmitrij Peil. „Von der 60. bis zur 80. Minute war es ganz schwierig. Erkheim hat taktisch umgestellt. Es war ein unangenehmer Gegner mit hartem Zweikampfverhalten. Als Landesliga-Absteiger haben sie heute gezeigt, was sie drauf haben. Wir sind glücklich mit dem Sieg. In der vergangenen Saison hätten wir ein solches Spiel wahrscheinlich verloren.“ Allerdings werden die Aufgaben für den TSV Bobingen nicht leichter. Die Rückrunde startet mit zwei schweren Spielen. Zuerst kommt Kaufering nach Bobingen, dann kommt es in Mering zu einem vorgezogenen Endspiel. Zur Erinnerung: Gegen Kaufering und Mering hat der TSV die einzigen beiden Niederlagen der Vorrunde eingefahren.

Fußball: Lagerlechfeld hilft bei Königsbrunner Sieg mit

Aufatmen für den FC Königsbrunn. Nach dem Sieg beim Lokalrivalen Lagerlechfeld hat der FC zum ersten Mal seit längerer Zeit die Relegationsplätze verlassen. Das lag auch daran, dass alle Abstiegskonkurrenten verloren haben. Der Sieg war verdient. In der ersten Halbzeit war Königsbrunn die klar bessere Mannschaft und hatte viele Torgelegenheiten. Aber die Chancenverwertung war wieder einmal mangelhaft. „Wir haben eine Stunde vor dem Spiel eine Videoanalyse gemacht“, erklärte Trainer David Bulik. „Ich wollte, dass das zum Spiel noch frisch in den Köpfen ist.“ Doch anscheinend hatte das Gehörte nur eine Halbwertszeit von 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit war es ein anderes Spiel. Lagerlechfeld übernahm die Initiative. Königsbrunn wurde angesichts der dünnen 1:0-Führung immer hektischer. Viele Ballverluste spielten den Gastgebern in die Karten. Und der FC verfiel zusehends in alte Fehler. Der Ball wurde zu lange gehalten, bereits im Mittelfeld wurde gedribbelt, was immer wieder zu Ballverlusten führte. Dass Königsbrunn am Ende gewinnen konnte, lag mit am Gegner.

Lagerlechfeld zeigte, warum es Tabellenletzter ist. Flanken fanden keine Abnehmer, Schussversuche rauschten weit über das Tor. Trotz mehr Ballbesitz blieben die Chancen aus. Das sah auf der anderen Seite besser aus. Allein Gästetorjäger Luca Sommer profitierte immer wieder von Fehlern der Lechfelder Abwehr und hätte mit drei bis vier besten Torchancen das Ergebnis hochschrauben können. Obwohl er, vor allem in der zweiten Hälfte, sichtlich Nerven gelassen hatte, freute sich David Bulik am Ende: „Wir haben gewonnen. Da ist es am Ende egal, wie.“ Lagerlechfeld hingegen geht mit nur acht Punkten aus 15 Spielen als Tabellenletzter in die Rückrunde. Sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind zwar nicht unaufholbar, aber leicht wird das sicherlich nicht. Auch Aufsteiger Langerringen landete zuletzt unsanft auf dem Boden der Tatsachen. 1:11 Tore aus den letzten beiden Spielen sind ein Pfund. Dem 0:6 in Erkheim folgte jetzt die 1:5-Pleite zu Hause gegen Kaufering. Die Folge: Langerringen rutscht auf Relegationsplatz 14 ab. Allerdings ist das Polster bis zu einem direkten Abstiegsplatz noch sechs Punkte dick.

Kreisliga: Nur Bobingen punktet

Für die vier Kreisligisten gab es am Wochenende nur einen mageren Punkt. Den holte die U 23 des TSV Bobingen II auswärts beim SV Ottmarshausen. Mit dem fünften 0:0-Spiel der Saison sind die jungen Bobinger auf Platz acht mit 14 Punkten aktuell das beste Team im südlichen Landkreis. Der ASV Hiltenfingen konnte seinem ersten Saisonsieg vom vergangenen Wochenende kein weiteres Erfolgserlebnis folgen lassen. Beim starken Aufsteiger FC Tur Abdin Augsburg konnte das 0:0 bis zur 57. Minute gehalten werden, doch dann brach Samet Kurt mit einem Weitschuss den Bann zum 1:0. Emre Kurt und Marcel Akgül erhöhten dann zum Endergebnis auf 3:0.

Der SV Türkgücü Königsbrunn lieferte dem ungeschlagenen Tabellenführer TSV Merching einen harten Kampf und war nahe daran, dem Meisterfavoriten einen Punkt abzuknöpfen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Bastian Endres nach Wiederanpfiff sogar eine große Chance, Türkgücü in Führung zu bringen. Er lief allein auf den Merchinger Torwart zu, scheiterte aber an der Reaktion des erfahrenen Keepers Stanislaw Laukart. Danach wurde der Druck des Tabellenführers zunehmend stärker. Aber einen Freistoß aus 18 Metern konnte die Königsbrunner Mauer abblocken und die Abwehr vor Torwart Daniel Morhart hielt lange stand. In der 74. Minute stürmte aber der nur vier Minuten vorher eingewechselte Fabian Schwaiger von rechts in den Strafraum und passte genau zu Mittelstürmer Moritz Willis, der direkt zum 0:1 traf. Willis traf danach noch die Latte, als er den Ball vor Keeper Morhart erlaufen hatte. In den Schlussminuten drängte das Team von Burak Tok noch vehement, aber vergeblich auf den Ausgleich.

Der SV Schwabegg begann vielversprechend beim Tabellennachbarn TSV Welden, der sein Heimspiel in Emersacker austrug. Stefan Wiedemann brachte das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt nach 21 Minuten mit 0:1 in Führung. Ein Torwartfehler verhalf den Weldenern dann in der 54. Minute zum Ausgleich durch Stefan Maier. Eine Zeitstrafe für den Schwabegger Benedikt Rehm nutzte dann Robin Schäfer zur Führung für die Platzherren. Er köpfte einen Eckball von Maier zum 2:1 in die Maschen. Als die Schwabegger auf den Ausgleich drängten, liefen sie in einen Befreiungsschlag hinein, den Felix Schluchter in der 72. Minute zum 3:1 vollendete.

Schwabmünchen torlos, aber glücklich

In 15 Spielen hat Landesliga-Spitzenreiter Schwabmünchen 48 Treffer erzielt. Am Wochenende gingen die Schwarz-Weißen in Sachen Torausbeute zum ersten Mal leer aus. Da auch Gegner Dachau nicht traf, reichte das 0:0, um einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. Noch gelang es vorher, die ersten 16 Saisonspiele ohne Niederlage zu überstehen.

Dass die Partie in Oberbayern zur Nullnummer wurde, hat mehrere Ursachen. Die Gastgeber verzichteten zu Gunsten von Einsatzwille und Laufstärke auf ihre offensiv besten Akteure, agierte extrem defensiv. Zudem kamen die Platzverhältnisse einem gepflegten Fußballspiel nicht entgegen. Die Schwabmünchner hatten zudem einige Personalprobleme, mussten in der Summe sieben Spieler ersetzen. „Das hat es für uns nicht leichter gemacht“, so Trainer Emanuel Baum, der am Ende mit dem Punkt zufrieden war. Gut für die Schwabmünchner ist auch der Umstand, dass aus dem Verfolgertrio Durach, Jetzendorf und Pfaffenhofen nur die Duracher am Wochenende gewinnen konnten. So bleibt Schwabmünchen ein Vorsprung von zehn Punkten auf den zweiten Rang.