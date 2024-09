Der VfR Foret ärgert das nächste Spitzenteam

In der Fußball-Kreisklasse Nordwest ärgerte der VfR Foret das nächste Spitzenteam und trotz Tabellenführer TSV Leitershofen ein 3:3-Remis ab. Der SV Gablingen und der SV Thierhaupten trennten sich mit einem torlosen Remis. In der Kreisklasse Süd feierte die SG Margertshausen/Fischach den ersten Saisonsieg.

Kreisklasse Nordwest

FC Langweid - TSV Täfertingen 0:3 (0:1). Obwohl der über weite Strecken spielerisch das bessere Team war, musste man sich mit 0:3 geschlagen geben. Täfertingen nutzte seine Torchancen durch Julian Jaremkov (19.), Mohamed Toure (60.) und Baris Kus (72.) konsequent aus und entführte die drei Punkte. - Zuschauer 90. (fiem)

TSV Dinkelscherben II - SC Biberbach 2:4 (1:2). Ronny Alex brachte den II in Führung (6.). Danach kamen die Gäste besser ins Spiel, glichen erst durch Lukas Huber aus (11.), um wenige Minuten später durch Jakob Gerstmayr in Führung zu gehen (16.). Im zweiten Durchgang stellte Lukas Huber per Doppelpack (71. und 90.) den Auswärtserfolg sicher stellte. Das zwischenzeitliche 2:3 erzielte Justin Wenisch (77.). (AZ)

TSV Ustersbach - SV Erlingen 3:2 (2:1). In einer sehr umkämpften Partie setzten sich die Hausherren am Ende etwas glücklich gegen die punktlosen Gäste durch. Dennis Biber traf aus gut 20 Meter genau ins Eck (18.) zum 1:0. Mit der ersten Torannäherung glich Patrick Wagner per Kopf aus (26.). Daniel Neu traf zum 2:1 (32.). Im zweiten Abschnitt mehrten sich die Nickligkeiten, von denen sich die Gelb-Blauen anstecken ließen und dabei den Faden verloren. Patrick Wagner traf erneut zum Ausgleich (81.). In der Nachspielzeit erzielte Daniel Neu abgefälscht den umjubelten 3:2-Siegtreffer. (BiLa)

FC Emersacker - TSV Neusäß 0:5 (0:4). Zu keinem Zeitpunkt ließ der TSV Neusäß Zweifel am Sieg aufkommen. Yaya Bayo (4. und 29.), Giteh Landing (16. und 65.) sowie Teeo Pejazic (19.) sicherten mit ihren Treffern den Gästen einen hochverdienten Erfolg. (AZ)

VfR Foret - TSV Leitershofen 3:3 (1:2). Der VfR Foret sicherte sich trotz eines zwischenzeitlichen 1:3-Rückstands gegen den Spitzenreiter am Ende einen verdienten Zähler. Yusuf Aktürk (13.) brachte den VFR in Führung. Leitershofens Markus Wieland (29.), Fabian Zimmermann (45.) und Max Wieland (55.) drehten die Partie, ehe Emre Yildirim (59.) und Gökhan Basalan mit einem Freistoß von der Mittellinie (83.) zum 3:3-Remis trafen. (AZ)

SV Gablingen - SV Thierhaupten 0:0. Nach umkämpften 90 Minuten trennten sich beide Teams gerecht mit einer Nullnummer.

TSV Gersthofen II - SSV Anhausen 3:0 (1:0). Der Aufsteiger besiegte den Absteiger am Ende souverän mit 3:0. Torschützen für die Heimelf waren Dino Rekanovic (12. und 80.) und Metus Curkoli (50.).

Kreisklasse Süd

SpVgg Lagerlechfeld II - SG Margertshausen /Fischach 2:4 (0:1). Den ersten Sieg in der Saison holte sich die SG. Marco Koschany brachte die Grün-Weißen in Führung. Nicolai Gottfried erhöhte auf 2:0 (59.). Spannend wurde es, als Timo Kirchmeyer aus 1:2 verkürzte. In der torreichen Schlussphase traf der eingewechselte Daniel Hafner zum vorentscheidenden 3:1 (88.) und in der Nachspielzeit lenkte Felix Winterstein den Ball zum 1:4 ins eigene Tor, ehe Milan Kugler das 2:4 gelang. (id)

Kreisklasse West 2

SSV Neumünster - SG Reisensburg 3:0 (1:0). Fabian Schrodi (30.), Christian Wink (50.) und Franz Behmer sicherten dem einen verdienten Heimsieg. (AZ)

Türk Gencler Birligi Günzburg - SV Grün-Weiß Baiershofen 4:0 (0:0). Nach einem soliden ersten Durchgang, musste sich Grün-Weiß Baiershofen am Ende mit 0:4 geschlagen geben. (AZ)