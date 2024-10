Doppelschlag entscheidet das Staudenderby

Eine knappe Viertelstunde fehlte der (SG) Fischach II/Margertshausen II zum Punktgewinn im Derby gegen den SV Gessertshausen. Lange konnte man dem favorisierten Gästeteam Paroli bieten, ehe ein Doppelschlag in der 77. und 79. Minute die Niederlage für die Hausherren besiegelte.

Von Beginn an bestimmte Gessertshausen das Geschehen, scheiterte in der Anfangsphase aber immer wieder am starken Fischacher Keeper Thomas Wunn. In der 14. Minute hätte das Spiel dann eine überraschende Wende nehmen können, als ein Gesserthauser Verteidiger den Ball gerade noch von der Linie kratzen konnte. Die Gastgeber reklamierten lautstark Handspiel, doch der Unparteiische ließ weiterlaufen. Im Gegenzug hätte dann Top-Torjäger Georg Zimmermann die Gäste eigentlich in Führung bringen müssen, doch Philipp Micheler rettete für seinen bereits geschlagenen Torhüter. Fischach verschleppte das Tempo immer wieder, um den Sturmlauf der Gäste zu unterbrechen. Torhüter Thomas Wurm musste dennoch zweimal sein ganzes Können aufbieten und den 20. Saisontreffer von Georg Zimmermann zu verhindern.

Im zweiten Abschnitt gab es dann Tormöglichkeiten für Gessertshausen im Minutentakt. Georg Zimmermann und Paul Schwicker konnten Thomas Wunn nicht überwinden. Matthias Dreßen hätte dann den Spielverlauf beinahe auf den Kopf gestellt, als er einen Gessertshauser Angriff abfangen konnte und plötzlich alleine vor Hannes Pömmerl im Gästetor auftauchte. Aber des Gessertshauser Schlussmann meisterte seine einzige Prüfung in diesem Spiel mit Bravour.

In der 77. Minute war es dann aber soweit: Georg Zimmermann jagte das Leder von der Strafraumgrenze zu seinem 20. Saisontreffer in den Winkel. Und ehe sich die Hausherren von diesem Schock erholen konnte, klingelte es schon wieder. Johannes Hartinger zog aus 16 Metern knallhart ab - 0:2. Fischach war jetzt geschlagen und der SV Gesserthausen übernimmt mit diesem verdienten Auswärtssieg die Tabellenspitze.

(SG) Fischach II/Margertshausen II: Wunn; Kugelmann, Schöner, Micheler P., Schenzinger, Simon, Horter, Repasky, Kastner, Dreßen, Gattinger (Micheler J., Thienel).

SV Gessertshausen: Pömmerl; Paulus, Schwicker, Hartinger, Zimmermann, Kugelmann, König, Huber, Baurschmid, Elster T., Elster F. (Reichel, Tiffert, Micheler)

Tore: 0:1 Zimmermann (77.), 0:2 Hartinger (79.) .- Schiedsrichter: Achatz (Ried).- Zuschauer: 100.

Stimmen zum Spiel

Simon Geldhauser (Trainer (SG) Fischach II/Margertshausen II): „Wir haben heute lange gegen einen starken Gegner mitgehalten, zwei Sonntagsschüsse haben die Partie dann entschieden. Nach dem Debakel im letzten Spiel waren das heute zwei Schritte vorwärts und ich bin mit unserer Leistung heute zufrieden. Gegen diesen Gegner bekommt man nicht viele Chancen, wir haben unsere nicht genutzt.“

Andreas Schobel (Trainer SV Gessertshausen): „Wir haben das Derby heute ein bisschen zu nervös begonnen und der Gegner hat uns das Leben schwer gemacht. Nach dem Wechsel haben wir auf 4-3-3 umgestellt und waren damit noch druckvoller. Wir haben die Partie dann mit zwei schönen Toren entschieden und die Punkte verdient mitgenommen. Mit der zweiten Halbzeit war ich sehr zufrieden.“