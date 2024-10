Ein Lokalderby mit großer Brisanz

Derbytime heißt es am kommenden Sonntag, wenn der TSV Dinkelscherben den FC Horgau am 15. Spieltag der Bezirksliga Nord erwartet. Beide Mannschaften mussten zuletzt deftige Niederlagen hinnehmen und wollen diese aus den Trikots schütteln. Das Gleiche gilt für den TSV Gersthofen, der bereits am Freitagabend den TSV Haunstetten erwartet. Völlig entspannt kann hingegen der TSV Meitingen die Reise zum FC Günzburg antreten.

TSV Gersthofen - TSV Haunstetten. Auf dem neuen Festplatz der Gersthofer Kirchweih herrscht gerade Hochstimmung. Jeden Abend wird dort auf den Tischen getanzt. Hinter dem Festzelt wird die Deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen ausgetragen. Daran hat sich auch eine Delegation der Gersthofer Fußballer beteiligt. „Von den Aktiven haben wir nicht genug Leute zusammenbekommen, aber die Abteilungsleitung war am Start“, so Abteilungsleiter Rico Kornisch. Eine willkommene Abwechslung nach der bitteren 1:3-Pleite in Meitingen, wo den Schwarz-Gelben schonungslos ihre Schwächen aufgezeigt wurden. „Diese Leistung war unerklärlich“, so Spielertrainer Michael Panknin. Noch ist nichts passiert: Nach der zweiten Saisonniederlage sind die Schwarz-Gelben lediglich auf Platz drei gelandet. Jetzt wartet das Verfolgerduell gegen den TSV Haunstetten. Der Umsiedler aus der Bezirksliga Süd, der dort in der vergangenen Saison gerade noch dem Abstieg entronnen ist, steht überraschend auf dem fünften Tabellenplatz. „Ärmel hoch krempeln - und los geht‘s!“, fordert Fußball-Boss Rico Kornisch seine Mannschaft auf, schnellstens wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Dann kann man sich am Wochenende auf der Kirchweih noch die eine oder andere Maß schmecken lassen.

TSV Dinkelscherben – FC Horgau. Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften liegt schon einige Jahre zurück, als die Lila-Weißen im September 2020 mit 4:2 gewannen. „Spiele gegen Horgau sind immer eng und haben ihre eigene Brisanz“, rechnet Trainer Michael Finkel mit einem intensiven Match. Nach der jüngsten 3:6-Niederlage beim TSV Nördlingen II will der TSV vor allem defensiv wieder sicherer stehen. „Es ist wichtig, dass wir geschlossen als Team auftreten und vor unseren Fans ein besseres Bild abgeben“, so Finkel. Das Derby markiert das Ende der Vorrunde, wobei die Lila-Weißen noch ein Nachholspiel gegen den Aufsteiger SC Rinnenthal in der Hinterhand haben. Vor heimischem Publikum soll nun ein versöhnlicher Abschluss der ersten Saisonhälfte gelingen. Personell gibt es bei der Finkel/Kauer-Elf eine Unsicherheit: Hakan Avci kämpft mit Oberschenkelproblemen und ist fraglich.

Auch der FC Horgau erlebte zuletzt eine wilde 3:5-Niederlage auf der Sportanlage Rothtal. Nach einer völlig verschlafenen Anfangsphase lag mal früh bereits mit 0:2 zurück und konnte diesen Rückstand, trotz guter Moral, nicht mehr aufholen. „Uns ist allen bewusst, dass es in der kommenden Partie eine absolute Leistungssteigerung in allen Mannschaftsteilen braucht“, wird Horgau Trainer Manuel Schmid deutlich. „Defensiv waren wir absolut gar nicht auf der Höhe und haben in allen Mannschaftsgruppen sehr schlecht und naiv verteidigt. Wenn man gegen den TSV Dinkelscherben punkten möchte, muss man an allen Stellschrauben drehen.“

Mit Horgau kommt ein Gegner, der nur drei Punkte hinter Dinkelscherben liegt und die Chance hat, in der Tabelle aufzuschließen. Eine Niederlage könnte die Reischenauer in die untere Tabellenhälfte rutschen lassen. Mit 31 jeweils Gegentoren in der laufenden Spielzeit, offenbaren beide Mannschaften defensive Anfälligkeiten. „Dass wir nun trotzdem in den letzten fünf Spielen nur einmal verloren haben, lässt uns trotzdem positiv ins Derby gehen“, zeigen sich die Kleeblätter motiviert und mit breiter Brust. Personell gibt es beim FC Horgau keine großen Veränderungen. Lediglich auf Mittelfeldstratege Fabian Tögel muss man verzichten. (ilia/juch)

FC Günzburg - TSV Meitingen. Ein paar Tage ist man beim TSV Meitingen nach dem 3:1-Sieg gegen den TSV Gersthofen auf Wolke sieben geschwebt. Jetzt liegt der Fokus auf dem nächsten Spiel. „In Günzburg wollen wir nachlegen und das nachholen, was wir in Neuburg versäumt haben“, sagt Trainer Andreas Wessig. Gerne würde er es sehen, wenn man die Leistung aus den Spielen in Dinkelscherben oder Gersthofen wiederholen könnte. „Dazu müssen wir es vom Kopf her besser machen und genau diesen Siegeswillen aufs Feld bringen.“ Bis auf Matthias Heckel und Raphael Peuser sind alle Mann an Bord. Auch der frisch vermählte Matteo Duvnjak steht wieder im Kader. (oli)