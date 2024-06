Fußball

29.06.2024

Ein neues Trainerduo gibt in Deuringen die Kommandos

Plus Der Fußball A-Klassist SpVgg Deuringen baut auf zwei kickende Coaches

Die SpVgg Deuringen ist auf der Trainersuche für die erste Mannschaft fündig geworden: Ab der Saison 2024/25 werden Hakan Nurten und Roland Andorfer als gleichberechtigtes Duo die Verantwortung für das Team des West-A-Klassisten übernehmen. „Das Duo soll nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz Verantwortung übernehmen“, sagt Maximilian Schlicker, Sportlicher Leiter.

Beide haben bereits als Spieler höherklassig Erfahrung gesammelt und sollen das junge Team weiter voranbringen. Hakan Nurten war bereits in der Bezirksoberliga am Ball und feierte zuletzt mit den SF Friedberg den Aufstieg in die Kreisliga. Als spielender Co-Trainer war er beim SC Oberbernbach und der DJK Stotzard aktiv. Auf Erfahrung in der Bezirksliga kann Roland Andorfer zurückblicken, der nun erstmals auch als Trainer Erfahrungen sammeln wird. Zuletzt spielte der für den FSV Großaitingen in der Kreisklasse.

