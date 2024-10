Dauerbrenner auf dem Platz und im Festzelt

Dennis Tusch vom TSV Täfertingen ist in der laufenden Saison in jeder Partie zum Einsatz gekommen. Seine Bilanz aus drei Treffern, zwei Assists und zwei Nominierungen in der FuPa-Elf der Woche will er im bevorstehenden Derby gegen den TSV Neusäß (So, 15 hr) weiter verbessern. Der 19-jährige Täfertinger, der in seinem Team kurz „Tuschi“ genannt wird, absolviert aktuell eine Ausbildung zum Industriemechaniker und gehört seit dieser Saison zum Trainerteam der A-Junioren des FC Stätzling. „Ein guter Kumpel hat mich gefragt, ob ich ihm unter die Arme greifen möchte, und ich habe es bis jetzt nicht bereut, im Gegenteil“, sagt der Flügelflitzer des TSV. Seine Freizeit verbringt Tusch gerne mit seinen Freunden beim Skifahren im österreichischen Zillertal, im Kroatienurlaub oder in den Festzelten in Augsburg und Umgebung.

