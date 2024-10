Den besten Freund hat er auf dem Arm verewigt

Phillip Thot, der seit 2023 für den SV Bonstetten auf Punktejagd geht, zählt zu den Dauerbrennern der A-Klasse Augsburg Nordwest. Der gebürtige Augsburger durfte sich von der F- bis zur D-Jugend schon beim FC Augsburg beweisen. „Wir sind in viele andere Städte gereist und immer bei Gastfamilien untergekommen, das war schon eine coole Erfahrung“, erinnert sich der 23-jährige Metallbauer, der schon als Stadionordner in der WWK-Arena tätig war. Wenn er nicht auf dem Platz steht, misst sich Thot bei einem Tennis-Match mit seinem Vater oder macht mit seinem Hund „Madox“ einen Spaziergang in den Bonstetter Wäldern.

1. Haaland oder Kane?

Da würde ich mit Haaland gehen. Er ist ein Kämpfertyp und strahlt einfach eine positive Energie aus. Anders als Kane ist er auch noch relativ jung und wir werden noch einige Jahre Spaß an ihm haben. Früher waren Ribery und Messi meine großen Vorbilder. Ich konnte mich immer schon mit ihrem Spielstil identifizieren.

2. FCA oder FCB?

FCA. Das Beste an den Augsburgern ist, dass man nie weiß, was einen am Spieltag erwartet. Diese Saison werden sie schon früh den Klassenerhalt eintüten, da bin ich sicher. Trotzdem muss man sagen, dass der FC Bayern international natürlich das Aushängeschild des deutschen Fußballs ist.

3. Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Eine Mischung aus beidem würde ich sagen. Früher war ich eher faul, aber mittlerweile packe ich meine Fußballtasche direkt aus. Wenn das nasse Handtuch ewig vor sich hingammelt, ist das nicht so schön. In der Berufsschule hilft es auch, eine gewisse Ordnung und Struktur zu wahren.

4. Restaurant oder eigene Küche?

Eigene Küche. Ich habe letztens mit Hilfe eines Videos auf „Youtube“ einen Nudelauflauf selbst zubereitet. Ich habe den sogar einen Tag ziehen lassen und war geschmacklich begeistert, also der war sehr lecker. Ich mache auch gerne eine Art Pfannkuchen mit Haferflocken. Dazu dann Marmelade, Nutella oder Apfelmus und genießen. (lacht)

5. ABBA oder AC/DC?

Wir haben im Musikunterricht immer ABBA thematisiert und irgendwie war das nie Meins. AC/DC würde ich eher bevorzugen. In Sachen Musik in der Kabine kommt es immer darauf an, wer am DJ-Pult sitzt. Von Rap bis Rock ist bei uns alles erlaubt. Es ist wichtig, offen zu sein, was andere für Musik hören, finde ich.

6. Schafkopf oder Playstation?

Auf jeden Fall Playstation. Ich habe zwar meine Letzte vor ein paar Monaten verkauft, aber will mir bald die PS5 kaufen. Mit Freunden gemeinsamen abhängen und chillig zu zocken macht einfach Spaß.

7. Kraftraum oder Waldauf?

Gute Frage. Mittlerweile eher Waldlauf, das hilft beim Fußball in Sachen Kondition am meisten. Aber gerade im Winter gehe mehr ins Fitnessstudio und baue Muskeln auf. Selbstverständlich nur den Oberkörper, weil die Beine sieht man ja im Club nicht. (lacht)

8. Tore schießen oder verhindern?

Tore schießen. Das ist auf der Sechserposition nicht so einfach, aber das macht natürlich mehr Spaß. Ich habe aktuell fünf Tore und ein paar mehr sollten es schon noch werden. Im Endeffekt muss man eins mehr machen als der Gegner.

9. Tattoo oder Piercing?

Ich habe schon ein paar Tattoos. Ich war mit meinem Hund „Madox“ im Bonstetter Umland spazieren und da hat es geschneit. Ich habe dann ein wunderschönes Bild von ihm gemacht und mir das auf den Arm tättowieren lassen. Madox ist schon zwölf Jahre alt und ich bin quasi mit ihm aufgewachsen. Er hat schon einiges mitgemacht und ist mein bester Freund.

10. Buch oder Kino?

Eher Buch. Aktuell lese ich das Buch „Das ist Alpha!“ von dem Rapper Kollegah. Ich habe größten Respekt vor ihm. Er ist ein sehr kluger Mann, der sich gut ausdrücken kann. Das merkt man auch lyrisch bei seinen Songtexten. Grundsätzlich ist Lesen für mich einfach Entspannung.

11. A-Klasse oder Kreisklasse?

Ganz ehrlich, ich spiele lieber A-Klasse vor der eigenen Haustür. Ich finde wir haben die letzten Spiele gute Leistungen gezeigt und Herz bewiesen. Jetzt steht erst einmal Wörleschwang an. Für alle, die auf uns wetten wollen: Das Ding gewinnen wir mit 3:2.

Interview: Tobias Müller