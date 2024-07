Elfmeter-Krimi im Finale um den Brauer-Cup

Am Ende blieb alles beim alten: Wieder ist es beim Brauer-Gemeindecup keinem Gästeteam gelungen, Seriensieger und Ausrichter SC Altenmünster den Pott zu entreißen. Kreisklassist SSV Neumünster war allerdings so nah dran wie noch nie: Im notwendigen Elfmeterschießen hätte Jürgen Litzel nur noch verwandeln müssen, der Pokal wäre erstmals zu einem Verein aus einem Ortsteil gewandert. SCA-Torwart Alexander Schmid parierte Litzels Strafstoß, sodass das Elfmeterschießen in die Verlängerung ging. Und da schoss Timo Gruber den alles entscheidenden Ball zum 6:5 (1:1)-Endstand ins SSV Tor.

Nach normaler Spielzeit (1 x 45 Minuten) stand es 1:1. Mit einem Traumfreistoß brachte SSV-Neuzugang Valentin Jaumann sein Team schon nach drei Minuten in Führung, den Ausgleich markierte Altenmünsters Niklas Rigel nach gelungenem Kombinationsspiel.

Gemeinsam halten SCA-Kapitän Sebastian Kaifer (Mitte) und Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair (links) bei der Siegerehrung um den Brauer-Gemeindecup den Pokal in die Höhe. Rechts SCA-Vorsitzender Fabian Herdin

Bot das Finale vor gut 400 Zuschauern mit dem Elfmeterkrimi Spannung pur, so waren die übrigen drei Paarungen bei weitem nicht ganz so aufregend. Vor allem wenn die SG Zusamzell/Reutern/FC Emersacker II auf dem Platz stand. Der B-Klassist war in seinen beiden Spielen total überfordert, verlor das Halbfinale gegen den SSV Neumünster mit 0:8 und hatte auch im Spiel um Platz drei keine Chance, als es gegen Grün-Weiß Baiershofen eine 0:6-Niederlage setzte. Im Eröffnungsspiel setzte sich Kreisligist SC Altenmünster durch Tore von Manfred Glenk (7.) und Dominik Bauer (40.) mit 2:0 gegen Baiershofen durch, das im Angriff zu wenig Durchschlagskraft hatte und den Favoriten deshalb letztlich nicht gefährden konnte. (her)

Brauer-Cup im Stenogramm

Halbfinale

SC Altenmünster – Grün-Weiß Baiershofen 2:0. Tore: 1:0 Glenk (7.), 2:0 Bauer (40.)

SSV Neumünster – SG Zusamzell/Reutern/Emersacker II 8:0. Tore: 1:0 Fabian Schrodi (4.) 2:0 Fabian Schrodi (5.), 3:0 Pascal Schrodi (14.), 4:0 Fabian Schrodi (15.), 5:0 Steffen Kränzle (19..), 6:0 Marx (20.), 7:0 Jaumann (30.), 8:0 Jaumann (43.).

Spiel um Platz drei:

Grün-Weiß Baiershofen – SG Zusamzell/Reutern/Emersacker II 6:0. Tore: 1:0 Liepert (12.), 2:0 Peter Wiedeman, 3:0 Fritz (18.), 4:0 Fritz (21.), 5:0 Martin Wiedemann (29.), 6:0 Peter Wiedemann (45.)

Endspiel

SC Altenmünster – SSV Neumünster 6:5 (1:1) n. E. Tore: 0:1 Jaumann (3.) 1:1 Riegel (22.) – Elfmeterschießen: Jaumann verschießt, 2:1 Pecher, 2:2 P. Schrodi, 2:3 S. Kaifer, 3:3 Christian Wink, Kirchberger verschießt, 3:4 Thomas Wink, P. Henne verschießt, Litzel verschießt, 4:4 Jonas Schuster, 4:5 F. Schrodi, 5:5 Tobias Kaifer, Zott verschießt, 6:5 Gruber.