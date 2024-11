Er serviert Pizza, Maßkrüge und auch Tore

Im Privatleben serviert er den Gästen in den Pizzerien seiner Eltern sowie auf dem Plärrer und dem Oktoberfest Pizza, Pasta oder Maßkrüge und Hendl, diesmal hat der Italiener beim 2:1-Sieg des TSV Welden gegen den Kissinger SC zwei Tore serviert. Außerdem hatte er es eilig, zum Spiel in Kissing zu kommen. So eilig, dass der 24-Jährige bei der Anfahrt geblitzt wurde. Auch auf dem Spielfeld war er dann ganz schnell unterwegs und erzielte beide Treffer zum überraschenden 2:1-Sieg seiner Mannschaft in der Kreisliga Augsburg. .

