Erste Niederlage für Spitzenreiter SG Lützelburg

Am zehnten Spieltag der A-Klasse Nordwest beendete der TSV Meitingen II die Erfolgsserie der SG Lützelburg/Achsheim und brachte dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage bei. Verrfolger VfL Westendorf bekam drei Punkte, weil der SV Bonstetten nicht antreten konnte.

A-Klasse Nordwest: Leon Schuster trifft vierfach

CSC Batzenhofen-Hirblingen – SSV Anhausen II 6:0 (4:0). Trotz einiger Ausfälle feierte die Heimelf einen ungefährdeten und auch in der Höhe verdienten Sieg. Mit einem Doppelpack brachte Leon Schuster seine Farben in Front und, nachdem Lukas Brem das 3:0 erzielte, traf Schuster nochmals zum 4:0-Halbzeitstand. Als Gästespieler Michael Gagugenrieder nach einer guten Stunde Spielzeit nach einer Notbremse mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, fielen durch Leon Schuster und Florian Laxy noch zwei weitere Treffer. – Zuschauer: 40. (kajü)

SV Wörleschwang – TSV Ellgau 2:3 (2:2). In einer Partie auf Augenhöhe musste der SVW eine bittere Niederlage hinnehmen. Zunächst ging der SV durch Maximilian Demharter in Führung (18.), doch Maximilian Mordstein glich nur zehn Minuten später per Strafstoß aus. Ein weiterer Strafstoß von Niklas Schmid brachte nur drei Minuten später die Führung zurück. Lukas Schröttle besorgte den erneuten Ausgleich (45.+2.). Als Wörleschwang in der Schlussphase aufgrund einer Zeitstrafe für Niklas Schmid in Unterzahl agierte, nutzten Lucas Liepert dies zum entscheidenden Siegtreffer (89.). – Zuschauer: 100. (AL)

BSC Heretsried – SpVgg Auerbach-Streitheim II 1:1 (1:1). Gleich der erste Angriff nach dem Anpfiff landete im Tor – Christian Unger brachte die Gäste in Führung. Ein Strafstoß, verwandelt von Dominik Wiedemann, brachte den BSC wieder zurück in die Partie. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld. – Zuschauer: 68. (AL)

FC Horgau II – TSV Zusmarshausen II 0:0. Im Lokalduell der zweiten Mannschaften lieferten sich die Kontrahenten einen körperlichen Kampf auf spielerisch extrem überschaubarem Niveau. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware und ein unsicherer Schiedsrichter brachte dem Spielverlauf auch kein großes Zutun. Auf Seiten des FC Horgau musste Markus Petzold mit der Ampelkarte vom Platz (71.) und Michael Vogele sah in der vierten Minute der Nachspielzeit noch glatt Rot. Am Ende des Tages hätte die Partie auch keinen Sieger verdient gehabt. – Zuschauer: 50. (juch)

TSV Meitingen II – (SG) TSV Lützelburg/SV Achsheim 4:1 (0:0). Im zehnten Spiel beendete der TSV Meitingen II die bisherige Serie des Tabellenführers ohne Punktverlust. Unmittelbar nach der Halbzeitpause brachte Matthias Gherda den TSV in Front. Zwar konnte Christoph Bichler noch ausgleichen, doch Patrick Sellner, Reinhold Armbrust und Aeneas Mahler brachten den TSV auf die Siegerstraße. – Zuschauer: 60.

A-Klasse Süd: SG Fischach/Margertshausen liefert Nullnummer

TSV Klosterlechfeld – SG Fischach II/Margertshausen II 0:0. Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich ein ereignisarmes Spiel zwischen zwei gleichwertigen Mannschaften. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Höhepunkt der ersten Hälfte war ein gehaltener Elfmeter von Gästekeeper Thomas Wunn. Nach dem Seitenwechsel wurde die Staudenelf aktiver, allerdings fehlte in den Aktionen die letzte Konsequenz.. – Zuschauer: 50. (doms)

SV Gessertshausen – TSV Königsbrunn II 5:0 (1:0). Während sich das Spiel in der ersten halben Stunde noch einigermaßen ausgeglichen gestaltete, übernahm spätestens in der zweiten Spielhälfte der SVG mehr und mehr das Zepter. Mit zunehmender Spieldauer schraubte der SVG das Ergebnis nach oben. Die Tore erzielten Florian König (34.), Florian Paulus (65.), Johannes Hartinger (73.), Georg Zimmermann (77.), Benedikt Mayer (82.). – Zuschauer: 58.

A-Klasse West: Rasho schießt Hainhofen zum Sieg

SV Ottmarshausen II – TSV Leitershofen II 3:2 (2:0). Der SVO zeigte sich effektiv. Harry Schmarda (12.) und Matthias Pimpl (41.) nutzten unsauber geklärte Eckballsituationen zum 2:0. Nach Wiederanpfiff verkürzte Martin Rudolph auf 2:1 (53.), bis nach einer weiteren Ecke Sana Jarju per Kopfball den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte (86.). Den Schlusspunkte setzt sodann Dennis Götsch durch einen sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck. – Zuschauer: 30. (AL)

SpVgg Westheim II – Hainhofener SV 0:3 (0:1). Mann des Tages war Rafid Salim Rasho, der alle drei Tore für die Gäste erzielte. Die SpVgg musste die Partie zu zehnt beenden aufgrund einer gelb-roten Karte für Benjamin Walter (85.). – Zuschauer: 20. (AL)

SpVgg Bärenkeller – TSG Stadtbergen 0:5 (0:1). Im ersten Durchgang kam die TSG schleppend in Fahrt. Erst kurz vor der Pause konnte Nicolas Klingauf den fälligen Führungstreffer erzielen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Moutsam Al Dakmousi (57.), Nicolas Klingauf (65./Strafstoß), Hardy Noack (75.) sowie Emre Toufan (90./Strafstoß). – Zuschauer: 30. (AL)

TSV Täfertingen II – SV Hammerschmiede 1:4 (0:2). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag für die Vorentscheidung. Den Ehrentreffer für den TSV erzielte Lukas Topic in der Schlussphase. – Zuschauer: 50. (AL)

TSV Steppach – TSG Hochzoll II 2:3 (0:0). Nach müder erster Halbzeit nahm die Partie erst im zweiten Durchgang an Fahrt auf. Der TSV geriet dabei zweimal in Rückstand, konnte aber immer postwendend antworten. Maximilian Weidt konnte zum 1:1 ausgleichen (58.), Felix Simon zum 2:2 (78.). Auf den dritten Treffer der Gäste (85.) hatte der TSV allerdings keine Antwort mehr. – Zuschauer: 50.