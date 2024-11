Im 15. Spiel hat es den TSV Leitershofen erwischt

Im letzten Spiel vor der Winterpause hat es den TSV Leitershofen doch noch erwischt. Nachdem man vergangene Woche in Biberbach noch einen 1:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg umwandeln konnte, mussten die Schützlinge von Trainer Manuel Lorenz nun gegen den TSV Gersthofen II im 15. Spiel mit 2:3 die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Dass Spitzenreiter TSV Ustersbach beim TSV Täfertingen mit 0:2 verlor, dürfte ein schwacher Trost sein. Ein Lebenszeichen sendete der FC Langweid mit dem 5:1 gegen den FC Emersacker, während der VfR Foret nach der 0:1-Niederlage beim SV Gablingen dem Abstieg entgegenzutrudeln scheint.

FC Langweid - FC Emersacker 5:1 (2:0). Zu Beginn hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel und einen Lattentreffer. Nach einer längeren verletzungsbedingten Unterbrechung eines Gästespielers kam die Heimmannschaft besser ins Spiel. In der 40. Minute erzielte dann Patrick Diesenbacher das fällige 1:0 für den FCL. Nur zwei Minuten später rollte der Ball am Gästetorhüter vorbei ins Tor zum 2:0-Halbzeitstand. Christoph Werner erhöhte mit zwei Treffern (48. und 64.) auf 4:0. Ein Unachtsamkeit in der Heimabwehr nutzte Daniel Ullmann zum 4:1. Den Endstand zum 5:1 erzielte Mario Zuljevic. - Zuschauer: 80. (AnHö)

SG Thierhaupten/Baar - TSV Dinkelscherben II 1:1 (0:0). Gegen die Gäste hatte sich das Trainer-Duo Schröttle/Kefer drei Punkte vorgenommen. Nach 90 Minuten trennte man sich aber mit einem Unentschieden. Während in der ersten Hälfte die Gastgeber die besseren Chancen hatten, kam Dinkelscherben in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel und konnten durch Nico Michel den Führungstreffer erzielen.(46.). Beim Gastgeber wollte nichts so richtig gelingen. Erst nach 78 Minuten erlöste Max Schacherl mit dem 1:1 den SVT. (cma-)

TSV Täfertingen – TSV Ustersbach 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Isaila (49.), 2:0 Jaremkow (64.). - Gelb-Rot: Toure (80./TSV Täfertingen). - Zuschauer: 80.

TSV Leitershofen – TSV Gersthofen II 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Kügle (21.), 1:1 Welter (29.), 1:2 Curkoli (34.), 1:3 Stoykovski (62.), 3:2 Curkoli (68. Eigentor). - Gelb-Rot: Stoykovski (80./TSV Gersthofen II). - Zuschauer: 60.

TSV Neusäß – SC Biberbach 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Klimczewski (10.), 2:0 Pejazic (64.), 3:0 Pejazic (78.). - Zuschauer: 50.

SSV Anhausen – SV Erlingen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Blochum (7.). - Zuschauer: 70.

SV Gablingen – VfR Foret 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Jehmiller (69.). - Zuschauer: 100.

Kreisklasse Süd

SG Margertshausen/Fischach - Türkspor Augsburg II 2:1 (1:1). Es geht also doch! Die SG Margertshausen/Fischach beendete ihre sieglose Serie mit einem überraschenden, gleichwohl verdienten 2:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten. Dabei musste die Elf einem 0:1-Rückstand, verursacht durch einen fahrlässigen Rückpass, nachlaufen. Daniel Holl gelang mit einem 20-Meter-Schuss noch vor der Pause der 1:1-Ausgleich. In der 63. Minute setzte sich Daniel Hafner auf der Außenposition durch und seinen präzisen Pass verwandelte Mike Bauer zum 2:1. In der Schlussphase hatten die Gäste zwar mehr Spielanteile, aber die Abwehr um Torhüter Thomas Wunn und Bobby Georgiev ließ keine ernsthafte Torchance zu. - Zuschauer: 80. (id)