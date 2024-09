Im Tabellenkeller wird die Luft immer dünner

Am kommenden Wochenende steht in der Kreisliga Augsburg der neunte Spieltag auf dem Programm. Der TSV Zusmarshausen könnte nach einem deutlichen Sieg in Diedorf gegen die noch sieglose SpVgg Westheim nachlegen. Für eine Überraschung will die SpVgg Auerbach-Streitheim beim Tabellenzweiten aus Merching sorgen (So, 15 Uhr), während der TSV Diedorf hofft, in Kleinaitingen seinen Abwärtstrend zu stoppen (So, 15 Uhr). Der TSV Welden will zu Gast beim ASV Hiltenfingen die dritte Partie in Folge ungeschlagen bleiben (Sa, 15 Uhr). Auf einem zufriedenstellenden vierten Rang kann sich in Ottmarshausen an einem spielfreien Wochenende etwas entspannt werden.

TSV Zusmarshausen – SpVgg Westheim. Nach einem überzeugenden 5:1-Triumph beim TSV Diedorf empfängt der TSV Zusmarshausen am Sonntag die SpVgg Westheim. Mit einem weiteren Sieg soll der Anschluss an die Top-Teams der Liga gehalten werden. „Wir wollen an die sehr dominante Leistung in Diedorf anknüpfen und gegen Westheim unser Defensivspiel bestmöglich durchbringen, dann haben wir gute Chancen auf den nächsten Dreier“, zeigt sich Spielertrainer Lukas Drechsler optimistisch.

Die SpVgg Westheim hingegen kassierte am achten Spieltag trotz einer frühen 2:0-Führung eine bittere 2:4-Niederlage gegen den SV Ottmarshausen. Auch im Nachholspiel beim FC Kleinaitingen blieb man ohne Punkte (5:2). Am Sonntag wollen die Westheimer in Zusmarshausen für eine Überraschung sorgen. „Natürlich sind wir klarer Außenseiter, aber wir werden alles versuchen, um etwas mitzunehmen. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig“, betont Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka.

FC Kleinaitingen – TSV Diedorf. Der TSV Diedorf musste am vergangenen Wochenende gegen den TSV Zusmarshausen die zweite Niederlage in Folge hinnehmen (5:1). Um den Anschluss an das obere Tabellendrittel nicht zu verlieren, will das Team von Spielertrainer Florian Sandner in Diedorf zu alter Stärke zurückfinden. „Gegen Zusmarshausen waren wir gedanklich einfach zu langsam. Für die Partie in Kleinaitingen lautet die Devise vorne wieder effektiver zu sein und defensiv keine Fehler zu machen“, sagt Sandner.

TSV Merching – SpVgg Auerbach-Streitheim. Zwei weitere Pleiten hatte die SpVgg Auerbach-Streitheim zu verkraften, nachdem man zunächst beim Kissinger SC unterlag (2:0) und auch im Nachholspiel beim SV Ottmarshausen das Nachsehen hatte (3:1). Mit dem bevorstehenden Gastspiel beim Tabellenzweiten aus Merching wird das Programm nicht gerade leichter. „Die Enttäuschung über die vergangenen Ergebnisse ist im Team natürlich sichtbar. Der Matchplan, einfache Fehler abzustellen und es dem Gegner nicht zu leicht zu machen, ändert sich aber auch gegen Merching nicht“, sagt Auerbach-Streitheims Coach Lubos Cerny.

ASV Hiltenfingen – TSV Welden. Ein Sieg gegen die SpVgg Westheim (1:0) und ein Remis bei der SpVgg Auerbach-Streitheim (1:1) hat dem TSV Welden vor der nächsten Partie beim ASV Hiltenfingen etwas Luft verschafft. „Mit vier Punkten aus den letzten beiden Partien sind wir erst einmal zufrieden. Die Fortsetzung dieser Miniserie ist jetzt unser Ziel“, zeigt sich Weldens Trainer Jürgen Völk entschlossen.