In diesem Derby ist noch eine Rechnung offen

Das Aufsteigerduell zwischen dem TSV Wertingen und dem SV Cosmos Aystetten hatte am dritten Spieltag der Landesliga Südwest eine Premiere und das Ende einer imposanten Serie im Angebot. Mit 3:1 feierten die Wertinger den ersten Landesliga-Sieg in ihrer Vereinsgeschichte überhaupt, während es für die Aystetter nach 32 ungeschlagen überstandenen Spielen nach fast einem ganzen Jahr wieder einmal eine Niederlage gab. Am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) stehen sich die beiden Kontrahenten nun zum Rückspiel in Aystetten gegenüber. Und es ist noch eine Rechnung offen.

Der TSV Wertingen war Ende Juli die klar bessere Mannschaft und gewann verdient mit 3:1 gegen die ersatzgeschwächten Cosmonauten. Zu diesem Zeitpunkt rechneten Experten kaum damit, dass Aystetten große Chancen auf den Klassenerhalt hat. Inzwischen haben sich die Vorzeichen geändert: Nachdem die Mannschaft um Spielertrainer Patrick Wurm wieder komplett und damit konkurrenzfähig war, kletterte man zeitweise bis auf den neunten Tabellenplatz.

Torhüter Arthur Mayer wurde bereits operiert

Zuletzt gab es einen Rückschlag in Form einer 0:3-Pleite beim FSV Pfaffenhofen. Zu allem Übel verletzte sich dort auch noch Torhüter Arthur Mayer, der für den beim 3:0-Sieg in Kempten verletzt ausgeschiedenen Daniel Mrozek zum Einsatz kam. Bei Mayer wurde von Mannschaftsarzt Dr. Philipp Reer ein Meniskusriss diagnostiziert, der 24-Jährige wurde bereits am Freitag operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Für den Rest des Jahres wurde der Daumen von Daniel Mrozek in eine Schiene gelegt. „Gut, dass wir drei Torhüter haben“, so Trainer Patrick Wurm. Der SV Cosmos vertraut nun auf Niklas Frank. „Er musste bisher hinten anstehen und bekommt jetzt seine Chance. Ich habe da gar keine Angst“, äußert sich Abteilungsleiter Thomas Paschek über den 19-jährigen Nachwuchskeeper.

Vier Niederlagen am Stück bilden die aktuelle Negativserie, die den TSV Wertingen auf einem Abstiegsrelegationsrang festsitzen lassen. Bei den Zusamtalern konnte der Abgang von Torjäger David Spizert (zum FC Memmingen) nicht kompensiert werden. Erst 17 Treffer stehen zu Buche. Das sind lediglich vier mehr, als Aystettens Goalgetter Stefan Simonovic (13) bereits auf seinem Konto hat.

Abteilungsleiter fordert einen Dreier

Das Derby ist nun wegweisend, wie es für beide Teams in dieser Saison weitergehen wird. „In Wertingen haben wir unser schlechtestes Spiel abgeliefert. Das soll nicht wieder passieren. Ein Dreier muss her, dass wir nicht wieder hinten reinfallen. Mit einem Punkt bin ich nicht zufrieden!“, fordert Thomas Paschek. Nur so könnten sich die Aystetter weiter von den hinteren Plätzen distanzieren. „Eine enorm wichtige Partie in dieser Liga mit verrückten Ergebnissen“, so Cosmos-Coach Patrick Wurm, der weiterhin auf Marcel Burda verzichten muss, dem eventuell auch eine Operation droht.