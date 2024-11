TSV Ustersbach ist Überraschungs-Herbstmeister

Mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Gablingen hat sich der TSV Usterbach überraschend den Herbstmeistertitel in der Kreisklasse Nordwest gesichert, da sich der TSV Leitershofen beim SV Erlingen in der Nachspielzeit noch mit einem Unentschieden begnügen musste. Im Duell der Kreisliga-Absteiger bezwang der TSV Neusäß den SSV Anhausen mit 3:0.

SV Erlingen - TSV Leitershofen 2:2 (1:1). Ein Treffer von Christoph Wagemann in der Nachspielzeit zum 2:2 raubte dem TSV Leitershofen die schon sicher geglaubte Herbstmeisterschaft. Zweimal hatten die nach wie vor ungeschlagenen Almkicker durch Treffer von Aharon Schmid (2.) und Fabian Zimmermann (87./Foulelfmeter) geführt. Zunächst glich Florian Sentpaul aus (24.), dann folgte die kalte Dusche in der 94. Minute. - Zuschauer: 95.

TSV Ustersbach - SV Gablingen 3:1 (2:0). Ustersbach ging bereits in der 3. Minute durch Torjäger Dennis Biber in Führung. Im Anschluss kamen die Gäste zwar besser in die Partie, richtige Torgefahr strahlten aber eigentlich nur die Hausherren aus. So kam der Treffer zum 2:0 kurz vor der Pause nicht gerade aus heiterem Himmel. Mehmet Sentürk schloss technisch anspruchsvoll ab. Nach der Pause verpassten die Gelb-Blauen gleich mehrmals die Vorentscheidung. Als Daniel Neu dann in der 69. Minute doch noch traf, war die Partie entschieden. Die Gäste kamen durch Simon Sturm zwar noch zum 3:1 (87.), die durchaus überraschende Herbstmeisterschaft des TSV Ustersbach brachte dies aber nicht mehr in Gefahr. - Zuschauer: 100. (bila)

SC Biberbach – SV Thierhaupten 0:1 (0:0). Der SV Thierhaupten war spielfreudig und kam zu Beginn rasch zu ein paar Torchancen. Die Biberbacher kamen nach und nach in die Begegnung und waren nach der ersten Halbzeit die drückendere Mannschaft. Dies glich sich jedoch auch wieder an und kurz vor Schluss konnte der SV Thierhaupten eine Fehlerkette der Biberbacher ausnutzen und den goldenen Treffer des Tages durch Dominik Reinhardt erzielen. (siw-)

TSV Dinkelscherben II – FC Langweid 6:2. Tore: 1:0 Schenzinger (2.), 2:0 Fürst (6.), 3:0 Seibold (17.), 4:0 Zeller (28.), 5:0 Wenisch (35.), 6:0 Zeller (72. Foulelfmeter), 6:1 Sauer (82.), 6:2 Reilich (85. Foulelfmeter). - Zuschauer: 50.



FC Emersacker – VfR Foret 3:1. Tore: 1:0 Schluchter (64.), 1:1 Sakarya (75.), 2:1 Nerdinger (80.), 3:1 Schluchter (84.)

Rot: Husanu (31./VfR Foret/Notbremse). - Zuschauer: 70.



TSV Gersthofen II – TSV Täfertingen 1:5 Tore: 0:1 Jaremkow (16.), 0:2 Markovic-Mandic (35.), 0:3 Isaila (50.), 0:4 Tusch (60.), 0:5 Markovic-Mandic (65.), 1:5 Stoykovski (69.). - Zuschauer: 75.



TSV Neusäß – SSV Anhausen 3:0 Tore: 1:0 Bayo (22.), 2:0 Bayo (64.), 3:0 Landing (90.+1). - Zuschauer: 70

Kreisklasse Süd

TSV Walkertshofen - SG Margertshausen /Fischach 3:3 (0:1). Die Niederlagenserie konnte dier SG mit einem 3:3 beim Lokalrivalen brechen. Es wäre jedoch mehr drin gewesen. Die SG führte durch Treffer von Daniel Mairhörmann und Nicolai Gottfried bis zur 57. Minute mit 2:0. In zwei Minuten glichen jedoch die Gastgeber zum 2:2 aus. Die SG ging in der 66. Minute nochmals durch ein Tor von Nathan Emanuel Karrer in Führung, doch es dauerte nur bis zur 77.Minute , ehe Tim Rost zum 3:3 ausgleichen konnte. In der spannenden Schlussphase drängten beide Teams auf eine Entscheidung, doch keine der Chance konnte mit Erfolg abgeschlossen werden. - Zuschauer: 110. (id)

Kreisklasse West 2

SV Grün-Weiß Baiershofen – SG Wittislingen/Ziertheim 4:2. Tore: 1:0 Sebastian Liepert (11.), 2:0 Gabriel Streil (18.), 2:1 Basilio Selis (29.), 2:2 Basilio Selis (45.), 3:2 Martin Wiedemann (77.), 4:2 Sebastian Liepert (82.). - Rot: Maximilian Schuster (17./Notbremse). - Gelb-Rot: Seydina Sow (59./beide SG Wittislingen). - Zuschauer: 80



TV Gundelfingen – SSV Neumünster-U. 1:3. Tore: 0:1 Fabian Greiler (33.), 0:2 Fabian Schrodi (38.), 0:3 Valentin Jaumann (66.), 1:3 Johannes Keiß (81.). - Zuschauer: 95.