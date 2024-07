Kreisliga-Aufsteiger scheinen gerüstet

Im Doppel-Testspieleinsatz blieb der SC Altenmünster ohne Gegentor. Der West-Kreisligist gewann seine Spiele gegen Aislingen (5:0) und beim SV Grün-Weiß Baiershofen (2:0). Auch die Kreisliga-Aufsteiger SV Ehingen/Orlfingen und SpVgg Auerbach/Streitheim scheinen gerüstet.

SC Biberbach - SV Ehingen/Ortlfingen 1:2 (1:1). Der gastgebende Kreisklassist ging durch Martin Bader früh in Führung (9.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Tobias Meitinger der Ausgleich. Den Siegtreffer für den Aufstieger, der am 11. August bei der SG Alerheim in die Kreisliga Nord startet, erzielte Kapitän Simon Leser (54.)

SC Altenmünster - SV Aislingen 5:0 (4:0). Vor allem in der ersten Halbzeit trumpfte der SCA groß auf. Stefan Kirchberger (2), Patrick Pecher und Niklas Rigel sorgten für den 4:0-Pausenstand. Das 5:0 markierte Manfred Glenk.

SV Grün-Weiß Baiershofen - SC Altenmünster 0:2 (0:0). Im Jubiläumsspiel anlässlich des 50. Vereinsgeburtstags hielt der Kreisklassist lange mit. Erst in der Schlussphase trafen Dennis Deffner (70.) und Manfred Glenk (90.) für den Kreisligisten.

SV Kicklingen - SpVgg Auerbach/Streitheim 1:3 (1:1). Thomas Hemm sorgte mit zwei Treffern in der 70. und 78. Minute, dass der Aufsteiger in die Kreisliga Augsburg beim West-Kreisklassisten noch als Sieger vom Platz gehen konnte. Im ersten Durchgang hatte Jannis Hemm (18.) die frühe Führung der Gastgeber durch Mario Meier (2.) egalisiert.

SSV Dillingen - TSV Welden 3:3 (1:2). Der Augsburger Kreisligist aus Welden geriet nach 23 Minuten in Rückstand, als Alexander Kinder zum 1:0 traf. Tojo Sedraniaina Rakotomanana (37.) und zweimal Stefan Maier (40. und 58.) drehten das Spiel zum 1:3. Im Endspurt kam der West-Kreisligist durch Treffer von Berat Kasumi (77.) und den Ex-Stappacher Daniel Kraft (86.) noch zum Ausgleich.

SG Thierhaupten/Baar - VfB Oberndorf 3:4 (0:1). Den Anpfiff zur zweiten Halbzeit schien die SG verschlafen zu haben. Nach dem 0:1 durch Chris Schmid (45.) erhöhten Christian Neubaur (2) und Nico Löhle innerhalb von zehn Minuten auf 0:4. Dominik Liepert (2) und Luca Bensberg konnten lediglich noch auf 3:4 verkürzen.

Weitere Ergebnisse

SV Erlingen - TSV Aindling II 2:1

TSV Gersthofen II - TSG Hochzoll 8:0

SV Gessertshausen - ESV Augsburg 4:3

BSV Heretsried - TSV Firnhaberau II 3:1

SV Wörleschwang - SV Roggden 1:0

SV Wortelstetten - CSC Batzenhofen 0:1

FC Weisingen - FC Emersacker 1:3

VfL Westendorf - SC Obergriesbach 2:3

SV Gablingen - SF Friedberg 3:4

SG Hurlach/Obermeitingen - TSV Leitershofen 0:0

TSV Zusmarshausen II - FC Osterbuch 0:1

SC Bubesheim - SSV Neumünster 2:0

TSV Täfertingen II - SV Bonstetten 4:2

SpVgg Langerringen II - TSV Ustersbach 1:2

TSG Stadtbergen - PSV Augsburg 7:3