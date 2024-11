Bewährungsproben zum Rückrundenauftakt

In der Kreisliga Augsburg steht am Sonntag der Rückrundenauftakt auf dem Programm (14 Uhr). Während der TSV Zusmarshausen nach einer bitteren Niederlage auf Wiedergutmachung beim TSV Pfersee hofft, stehen der TSV Diedorf (beim Tabellenführer Langerringen) und der TSV Welden (beim Zweitplatzierten Merching) vor großen Herausforderungen. Die SpVgg Westheim könnte mit einem Erfolg beim SV Mering II die rote Laterne erneut abgeben, während der Lokalnachbar SV Ottmarshausen mit einem Sieg beim Kissinger SC sogar auf Rang drei vorrücken könnte. Die SpVgg Auerbach-Streitheim ist nach einem deutlichen Triumph im Kellerduell am Wochenende spielfrei.

