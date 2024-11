Kreisliga Augsburg: „Rang zwei ist zum Greifen nah!“

In der Kreisliga Augsburg steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Am Samstag könnte sich der SV Ottmarshausen zu Gast bei der SpVgg Auerbach-Streitheim im oberen Tabellendrittel halten (14 Uhr), bevor der TSV Zusmarshausen im Spitzenspiel gegen den TSV Merching um den zweiten Rang kämpft (So, 14 Uhr). Beim TSV Welden gilt es, die steigende Formkurve in Mering zu bestätigen, während die SpVgg Westheim (beim SV Schwabegg) und der TSV Diedorf (gegen den ASV Hiltenfingen) darauf hoffen, ihre Negativserien zu beenden und mit einem Erfolgserlebnis in die Pause zu gehen (So, 14 Uhr).

