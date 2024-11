Zusmarshausen, Welden und Altenmünster feiern Auswärtssiege

Der TSV Zusmarshausen fährt in Unterzahl beim Gastspiel in Pfersee nach drei sieglosen Spielen wieder einen Dreier ein. Welden sorgt dank Maiers Dreierpack für eine Überraschung gegen den Tabellenzweiten aus Merching. Lange gelang es dem TSV Diedorf die Partie gegen Langerringen offenzuhalten, schlussendlich gab es aber keine Punkte. Ottmarshausen fängt sich beim Kissinger SC eine ordentliche Klatsche ein. In der Kreisliga West siegt der SC Altenmünster souverän.

Kreisliga Augsburg: Zusmarshausen siegt in Unterzahl

TSV Pfersee – TSV Zusmarshausen 1:3 (0:1). Auf schwierigen Geläuf war es Tim Wilde der die Zusmarshauser nach 39 Minuten in Führung schoss. Ab der 52. Minute musste seine Mannschaft in Unterzahl bestehen, nachdem Paul Schmuck die Ampelkarte sah. Trotz des Ausgleichstreffers durch Bastian Möll in der 69. Minute steckten die Gäste nicht auf und erneut war es Wilde der nur fünf Minuten später die erneute Führung besorgte. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff avancierte Zusmarshausens Torhüter Raif Husic zum Matchwinner, nachdem er einen Elfmeter von Pfersees Möll parierte. Der eingewechselte Tobias Müller machte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

SV Mering II – SpVgg Westheim 2:0 (0:0). In einem zweikampfbetonten Spiel durften sich die Westheimer lange Hoffnungen auf Punkte machen. Merings Maximilian Kless machte dem Tabellenletzten mit seinem Doppelpack in der Schlussviertelstunde (76. & 83.) allerdings einen Strich durch die Rechnung.

TSV Merching – TSV Welden 0:3 (0:1). Dank eines Dreierpacks von Stefan Maier konnte der TSV Welden beim Tabellenzweiten aus Merching den dritten Sieg in Folge einfahren. In der 38. Minute stand Maier nach einem Torwartfehler goldrichtig, mit einem platzierten Abschluss in der 56. Minute baute er die Führung aus. In der 85. Minute nutzte Maier eine Zehn-Minuten Strafe gegen Merchings Johannes Röhrer um mit seinem dritten Treffer des Tages die Partie zu entscheiden.

Kissinger SC – SV Ottmarshausen 6:0 (5:0). Die Partie war schon nach der ersten Hälfte entschieden. Nach den Treffern von Ostenrieder (12.), Große (24. & 39.), Schulz (38.) und Horak (45.) stand es beim Halbzeitpfiff schon 5:0 für die Kissinger. In Halbzeit zwei passierte bis auf Großes Treffer in der 55. Minute nichts mehr.

SpVgg Langerringen – TSV Diedorf 3:1 (2:0). Nach den Treffern von Yannik Keiß (29.) und Ömer Öztürk (36.) ging der Tabellenführer mit einer 2:0 Führung in die Pause. Maximilian Mayer machte die Partie mit seinem Anschlusstreffer kurz nach Wiederanpfiff noch einmal spannend. So durften die Gäste noch bis kurz vor Schluss auf einen Punktgewinn hoffen. Mit seinem Treffer zum 3:1 in der 88. Minute machte der eingewechselte Simon Sedlmeir diese Hoffnungen zunichte.

Kreisliga West: Altenmünster siegt souverän

TSV Burgau - SC Altenmünster 1:4 (0:3). Als Dominik Bauer mit seinem zweiten Tor des Abends in der 57. Minute auf 4:0 für den SC Altenmünster beim TSV Burgau erhöhte, war die Partie vorzeitig entschieden. Der Torschütze ließ sich danach auswechseln und sah von der Bank aus, wie die Partie immer mehr verflachte. Die Burgauer kamen nach einer Gelb-Roten Karte (45.) in Unterzahl noch zum Ehrentreffer durch Enes Bastan. Dies fiel allerdings nicht groß ins Gewicht, da zuvor Stefan Mayer per Freistoß (16.), Pascal Henne (17.) und Dominik Bauer (27.) getroffen hatten. (her)

Kreisliga Nord: Ehingen/Ortlfingen verliert erneut

SV Ehingen/Ortlfingen – SG Alerheim 0:2 (0:1). Trotz eines bemühten Auftritts unterlag Ehingen im Heimspiel gegen die SG Alerheim mit 0:2. Benjamin Töpfer brachte die Gäste nach nur zwölf Minuten in Front, Spielertrainer Tobias Fuchsluger traf in der 60. Minute und baute so die Führung aus. Trotz vieler Bemühungen der Heimelf konnte die SG den Vorsprung über die Zeit bringen. (muerai)