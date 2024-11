Klare Worte vor dem Kellerduell

In der Kreisliga Augsburg steht am kommenden Wochenende der letzte Spieltag der Hinrunde an. Während der TSV Diedorf (beim SV Mering II) und der SV Ottmarshausen (beim TSV Pfersee) um einen Platz im oberen Tabellendrittel kämpfen, könnte sich der TSV Welden mit einem Erfolg in Kissing weiter im Ligamittelfeld festsetzen (So, 14 Uhr). Der TSV Zusmarshausen steht zu Gast beim SV Hammerschmiede unter Zugzwang, um auf Schlagdistanz mit der Spitze zu bleiben (Sa, 14 Uhr). Über dem Rothtal kreist am Sonntag das Abstiegsgespenst, wenn die SpVgg Auerbach-Streitheim die SpVgg Westheim empfängt (15 Uhr).

