Nach Schock gelingt eine Überraschung

Seinen zweiten Auswärtssieg in Folge feierte der SV Cosmos Aystetten in der Landesliga Südwest. Nach dem 3:2-Erfolg beim TSV 1865 Dachau gelang dem Aufsteiger nun beim Tabellendritten FC Kempten mit einem 3:0 eine faustdicke Überraschung.

Ohne Marcel Burda, der wahrscheinlich lange ausfallen wird, fuhr der SV Cosmos Aystetten frohen Mutes und mit vielen Fans nach Kempten. Dort verzog sich der hartnäckige Nebel. Doch der SV Cosmos stand nicht lange auf der Sonnenseite. In der 20. Minute parierte Torhüter Daniel Mrozek mit einem guten Reflex aus drei Metern gegen Luca Scarvaglieri, den Nachschuss vom Marcell Graf bekam er so unglücklich an den Daumen, dass er mit Verdacht auf einen Bruch ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Arthur Mayer. Die Aystetter brauchten eine gewisse Zeit, um sich von diesem Schock zu erholen, doch dann fiel nach dem ersten gelungenen Angriff über Tobias Ullmann und Maximilian Heckel das 0:1 (39.). Stefan Simonovic konnte völlig frei einschieben. Mit dem Pausenpfiff hätte der Aystetter Torjäger beinahe auf 2:0 erhöht, als er allein auf das Tor lief, den Ball über den Torwart lupfte , aber an der Querlatte scheiterte. So blieb es bei einer Führung, die nicht unverdient war.

Die Hausherren kamen wütend aus der Kabine, doch Aystetten ließ nichts zu. In der 53. Minute lief Stefan Simonovic wieder allein auf den Torwart, doch diesmal klaute ihm ein Abwehrspieler den Ball. Zwei Minuten später wurde Kevin Makowski knapp im Strafraum gefoult, doch der ansonsten gute Schiedsrichter verlegte das Foul nach Außerhalb. Den Freistoß zirkelte Tobias Ullmann zu zentral auf den Torwart. Die einzige nennenswerte Chance der Kemptner war ein Freistoß vom Thilo Wilke auf den Kopf vom Ahmet Alkan (57.), der knapp vorbeiflog. In der 70. Minute gab Maximilian Heckel eine Ecke herein, die Tobias Ullmann weiterköpfte auf Kevin Makowski, der zum 2:0 abstaubte. Das Spiel drehte sich nun immer mehr Richtung der Gäste und der Unmut der Heimfans nahm zu.

Dies steigerte sich als eine weite Flanke auf Raphael Marksteiner flog und der Linienrichter die Fahne hob. Doch Marksteiner blieb zurück und Arlind Qarri, der nicht Abseits war, ging zum Ball. Darauf senkte der Linienrichter die Fahne wieder. Die Heimelf blieb komplett stehen und so konnte Stefan Simonovic unbedrängt einnetzen. Der Schiedsrichter ging nach auflösen der Tumulte zum Linienrichter und gab nach kurzem Gespräch das Tor, das regelkonform war. Das war der letzte Aufreger. (mb)

SV Cosmos Aystetten: Mrozek (24. Mayer) – Ullmann (76. Mader), Krug, Wurm, Isufi (83. Schäfer) - Makowski (78. Qarri), Brummer, Mijailovic, Heckel - Marksteiner (87. Marjanovic), Simonovic.

Tore: 0:1 Simonovic (39.), 0:2 Makowski (70.), 0:3 Simonovic (80.). - Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (FC Alemannia München). - Zuschauer: 100.