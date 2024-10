Aystettens Chancenverwertung war zum Haareraufen

Am Vormittag hatte Stefan Simonovic noch beim F-Jugend-Spieltag des TSV Schwaben Augsburg auf der Ernst-Lehner-Sportanlage zugeschaut, bei dem sein Sohn Novak für die DJK Göggingen auf Torejagd ging. „Ich will hier etwas lernen“, lachte der Goalgetter des Landesligisten SV Cosmos Aystetten, der im Heimspiel gegen den SC Olching bereits nach zwölf Minuten zuschlug und gewohnt schlitzohrig sein elftes Saisontor erzielte. Es war der einzige Treffer, der den Cosmonauten an diesem Nachmittag gegen den Tabellenvorletzten gelingen sollte, weil sie mit ihren Chancen zu fahrlässig umgingen. „Wir hatten Chancen zuhauf. Drei Meter vor dem Tor schieben wir nochmals quer, anstatt den Ball einfach reinzuhauen“, konnte es Spielertrainer Patrick Wurm kaum fassen, dass man aus diesem Spiel gegen den Tabellenvorletzten nur mit einem Punkt hervorging. Von der Effektivität, die Eintracht Frankfurt beim 3:3 gegen den FC Bayern an den Tag legte, können die Cosmonauten nur träumen. „Der Ausgleich hat sich abgezeichnet“, so Wurm. „Wir konnten keine frischen Beine mehr bringen“, beklagte er die lange Liste der Kranken und Verletzten. „Nach dem Donnerstagsspiel sind wir auf dem Zahnfleisch daher gekommen.“ Dennoch hat der SV Cosmos vier Punkte in der englischen Woche gesammelt.

Der absolute Gewinner dieses Spieltags rund um den Tag der deutschen Einheit war der FC Horgau. Nach dem 2:0-Sieg im Kellerduell beim VfR Neuburg haben die Kleeblätter gegen den TSV Gersthofen einen 0:2-Rückstand nach zehn Minuten aufgeholt und dabei wohl so viel Selbstvertrauen gesammelt, dass sie die nächsten beiden Auswärtsspiele beim BC Rinnenthal (4:2) und beim FC Günzburg (2:1) ebenfalls erfolgreich gestalten konnten. Wie wichtig diese zehn Punkte in Serie waren, zeigt die Tatsache, dass der FC Horgau mit 15 Punkten gerade mal auf dem ersten sicheren Tabellenplatz steht. „In dieser Liga darf man sich nie ausruhen. Die Hälfte der Mannschaften steckt im Abstiegskampf“, so Trainer Franz Stroh.

Auch an der Tabellenspitze geht es eng zu. Mit seiner Beton-Abwehr (erst neun Gegentreffer) blieb der TSV Hollenbach auch im 13. Spiel ungeschlagen. Der Spitzenreiter profitierte vom Unentschieden im Verfolgerduell zwischen dem TSV Gersthofen und dem VfR Jettingen. „Ein gutes, kämpferisches Topspiel gegen einen starken Gegner“, urteilte TSV-Abteilungsleiter Rico Kornisch nach dem 2:2. Am kommenden Sonntag kommt es nun zum Landkreisderby beim TSV Meitingen. Der hat beim Schlusslicht VfR Neuburg gerade noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Der eingewechselte Michael Falch traf in der 86. Minute zum 2:2. Für Trainer Andreas Wessig gab es am Tag darauf noch ein Erfolgserlebnis, als er den 3:0-Sieg der Würzburger Kickers, bei denen sein Sohn Fabian spielt, gegen den TSV Buchbach verfolgte. Gepfiffen wurde diese Partie vor über 1.000 Zuschauern übrigens von Maximilian Riedel vom FC Horgau.

„Nächste Frage“, hat Trainer Lubos Czerny bisher immer geantwortet, wenn gefragt wurde, wann denn der SpVgg Auerbach-Streitheim endlich der erste Sieg in der Kreisliga Augsburger gelingen würde. Im neunten Spiel hat es nun endlich geklappt. Der Aufsteiger, bei dem seit einigen Wochen wieder der lange verletzte Angreifer Tomasz Gwizdz am Ball ist, besiegte den ASV Hiltenfingen mit 4:0. Und weil‘s so schön war, hätte man gegen den SV Mering II fast den zweiten Dreier in Folge eingefahren. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit fiel der 2:2-Ausgleichtreffer für die Gäste.

Fünf Spiele musste der SV Erlingen warten, bis es mit dem ersten Sieg in der Kreisklasse Nordwest klappte. Doch nun feierten die Schützlinge des Trainertrios mit Fabian Wolf, Andreas Küchelbacher und Christoph Wagemann gleich drei Dreier am Stück. Spätestens nach dem 4:1-Triumph gegen den SV Gablingen, der zuletzt den Spitzenteams TSV Leitershofen (1:1) und TSV Neusäß (1:0) die Hölle heiß machte, ist der Aufsteiger in der Liga angekommen.

Icon Vergrößern Georg Zimmermann vom SV Gessertshausen hat in acht Spielen bereits 20 Saisontreffer erzielt. Das freut auch Trainer Andreas Schobel. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Georg Zimmermann vom SV Gessertshausen hat in acht Spielen bereits 20 Saisontreffer erzielt. Das freut auch Trainer Andreas Schobel. Foto: Andreas Lode

Angekommen im Aktivenbereich ist Georg Zimmermann. Der 18-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs des SV Gessertshausen hat beim 2:0-Sieg bei der SG Fischach/Margertshausen II im achten Spiel bereits seinen 20. Saisontreffer erzielt.