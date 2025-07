Aufsteiger setzt Ausrufezeichen: Aystetter Coach chillt nach erstem Dreier

„Über vier Punkte aus den ersten drei Spielen können wir uns nicht beschweren. Der Sieg beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt war ganz wichtig.“ Nach dem 3:1-Erfolg beim SC Oberweikertshofen kann sich Thomas Hanselka, der Trainer des SV Cosmos Aystetten ganz entspannt im Liegestuhl niederlassen. Während es hier seit Tagen Bindfäden regnet, hat es auf der griechischen Insel Rhodos, wo Hanselka einen Kurzurlaub verbringt, 32 Grad. „Das Spiel hätte schon viel früher entschieden sein müssen“, ärgerte er sich über eine „hanebüchene Chancenverwertung.“ So habe man dann sogar Glück gebraucht, nicht das 2:2 zu kassieren, weil Torhüter Niklas Frank den Ball bei einer der wenigen Chancen der Gastgeber an den Pfosten lenken konnte. „Zwischen der 40. und 60. Minute haben wir nicht mehr viel gemacht“, so Hanselka kritisch.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis