Wenn die Trainer ein glückliches Händchen haben

Auswärts fühlen sich die Kicker des SV Cosmos Aystetten derzeit pudelwohl. Nach dem 3:2-Erfolg in Dachau überraschten die Mannen um Spielertrainer Patrick Wurm nun mit einem 3:0-Sieg beim Tabellendritten FC Kempten. Damit war nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Jetzendorf nicht unbedingt zu rechnen. „Ein mega geiles Spiel, ein hochverdienter Sieg, der noch hätte höher ausfallen können, weil wir die eine oder andere Chance liegen gelassen haben“, freute sich Abteilungsleiter Thomas Paschek über drei „Big Points“, die erstmals in dieser Saison einen einstelligen Tabellenplatz bedeuten. „In der Vorrunde hatten wir nach sechs Spielen vier Punkte auf dem Konto, in der Rückrunde sind es nach einem Spiel schon drei.“

