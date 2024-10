Wer ist Landkreis-Halbzeitmeister in der Bezirksliga?

In der Bezirksliga Nord ist der Herbstmeister mit dem immer noch ungeschlagenen TSV Hollenbach längst gekürt. Aber wer ist inoffizieller Landkreis-Halbzeitmeister? Nein, nicht der Tabellenzweite TSV Gersthofen, der ebenso wie der FC Horgau und der TSV Dinkelscherben nur zwei Pünktchen aus den direkten Duellen holen konnte. Der TSV Meitingen hat sich in allen drei Derbys gegen Horgau (2:0), in Dinkelscherben (2:1) und gegen Gersthofen (3:1) durchgesetzt und die volle Punktzahl geholt. Ein Titel ohne Mittel, den die Lechtaler nach dem 7:0-Kantersieg beim FC Günzburg mit einer sensationellen ersten Halbzeit (6:0) bereits am Wochenende verteidigen können. Da steht nämlich bereits nach drei Wochen schon wieder das Duell mit dem TSV Dinkelscherben an, weil Bezirksspielleiter Matthias Lingg den eigentlichen ersten Spieltag aus unerfindlichen Gründen auf den 3. Oktober angesetzt hatte.

