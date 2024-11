Spitzenreiter TSV Herbertshofen lässt sich nicht aufhalten

In der A-Klasse Nordwest gibt sich das Führungsduo TSV Herbertshofen (4:3 gegen TSV Ellgau) und der VfL Westendorf (5:1 gegen den BSC Heretsried) keine Blöße. Die Verfolger SG Lützleburg/Achsheim (2:2 in Zusmarshausen), TSV Meitingen II (0:3 beim SV Wörleschwang) und SG Adelsried (1:2 gegen CSC Batzenhofen) mussten Federn lassen. In der A-Klasse West behauptete die TSG Stadtbergen mit einem 3:0-Sieg beim SV Ottmarshausen II die Tabellenspitze.

A-Klasse Nordwest

SV Wörleschwang – TSV Meitingen II 3:0 (0:0). In einer torlosen und ausgeglichenen ersten Halbzeit waren ein Kopfball an die Latte für Meitingen und eine Chance frei vor dem Gästetor für den SVW die Highlights. Im zweiten Abschnitt dominierten die Gastgeber und gingen nach einer Flanke per Direktabnahme durch Matthias Mödinger (72.) in Führung. Kurze Zeit später konnten Angelo Pallotta nach einer Ecke per Kopf (86.) und Valentin Scherer (90.) den verdienten Sieg für den SVW sicherstellen. - Zuschauer: 80. (ro-)

FC Horgau II – SpVgg Auerbach/Streitheim II 2:1 (2:1). Beim Rothtalderby der beiden zweiten Mannschaften behielt der FC Horgau knapp die Oberhand. In der Anfangsphase überlegen konnten die Gäste durch Maximilian Stadler in Führung gehen (14.). Danach drehte Horgau durch einen verwandelten Foulelfmeter von Markus Hefele (35.) und einem schönen Solo von Ben Ohnesorg (43.) das Spiel. In der zweiten Hälfte gab es noch beste Torchancen auf beiden Seiten, aber alle wurden von den guten Torhütern Patrick Renner (FC) und Dominik Chytry vereitelt. (tög)

TSV Zusmarshausen II – SG Lützelburg/Achsheim 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Christoph Bichler (36.). 0:2 Florian Kamissek (69.), 1:2 Jakob Fischer (86.), 2:2 Jakob Böck (87.)

SSV Anhausen II – SV Bonstetten 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Gheoŕghita-Ionut Nastac (35.), 0:2 Gheoŕghita-Ionut Nastac (43.), 0:3 Vasile Adragai (60. Foulelfmeter), 1:3 Pascal Houter (65.), 1:4 Vasile Adragai (73.)

VfL Westendorf – BSC Heretsried 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Michael Schmidbaur (16.), 1:1 Dominik Wiedemann (35.), 2:1 Dieter Deak (38.), 3:1 Michael Schmidbaur (41.), 4:1 Dieter Deak (72.), 5:1 Fabian Schmidt (81.)

SG Adelsried/Welden – CSC Batzenhofen-Hirblingen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (56.), 1:1 Lukas Brem (77.), 1:2 Simon Tassinger (82.)

TSV Herbertshofen – TSV Ellgau 4:2 (3:1). Tore: 1:0 Julian Göddert (2.), 2:0 Julian Raab (11.), 3:0 Fareed Lawal (23.), 3:1 Simon Bleimeir (29.), 3:2 Noah Kratzer (70.), 4:2 Luca Kreisel (83.)

A-Klasse West

SV Ottmarshausen II - TSG Stadtbergen 0:3 (0:3). Die unter Personalnöten leidende zweite Mannschaft des SVO konnte in der ersten Halbzeit der TSG kaum etwas entgegensetzen. Die Tore durch Moutasm Al Dakmousi (8. und 26.) kamen daher nicht überraschend, wobei der zweite Treffer als Gastgeschenk des Heimkeepers einzuordnen ist. Nicolas Klingauf machte mit dem 0:3 frühzeitig alles klar (44.). In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste an ihre Leistung nicht mehr anknüpfen. - Zuschauer: 20. (uma)

SpVgg Westheim II – TSV Steppach 3:3 (1:3). Tore: 0:1 Maximilian Weidt (14.), 0:2 Maximilian Weidt (19.), 1:2 Lukas Raunft (35.), 1:3 Felix Simon (45.), 2:3 Oliver Haberkorn (46.), 3:3 Lukas Raunft (70.)

TSV Täfertingen II – DJK Lechhausen II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Sanjit Loey (20.), 2:0 George Titiun (60.), 3:0 George Titiun (70.), 4:0 Timo Prillwitz (75.)

SV Hammerschmiede II – Hainhofener SV 9:1 (4:1). Tore: 1:0 Hannes Huber (6. Foulelfmeter), 2:0 Hannes Huber (10.), 2:1 Rafid Salim Rasho (11.), 3:1 Fabian Hallermeier (19.), 4:1 Saysana Khongdy (39.), 5:1 Hannes Huber (64.), 6:1 Sebastian Kraus (70.), 7:1 Fabian Hallermeier (73.), 8:1 Sebastian Kraus (90.), 9:1 Sebastian Kraus (90.). Gelb-Rot: Ümit Yilmaz (85./Hainhofener SV)



SpVgg Deuringen – KSV BiH Augsburg abg.

TSV Leitershofen II – TSG Hochzoll II abg.

A-Klasse Süd

SG Fischach/Margertshausen II - VfL Kaufering III 3:0 (1:0). Mit der besten Saisonleistung schloss die Staudenelf die Hinserie ab. Von Beginn an dominierte die Heimelf gegen das Spitzenteam und ließ sich auch durch einen verschossenen Elfmeter von Markus Schenzinger nicht aus der Ruhe bringen. In der 35. Minute traf Youngster Lukas Simon zum überfälligen 1:0. Der überragende Florian Gattinger erhöhte mit einem sehenswerten Vollspann-Freistoß auf 2:0 - Kategorie Tor des Monats. Als Joseph Kastner auf 3:0 erhöhte, war die Messe gelesen. Im Anschluss verpasste es die Heimelf, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. (doms)