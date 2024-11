SpVgg Deuringen dominiert auf dem Sandberg

Mit einem hauchdünnen 1:0-Sieg gegen Schlusslicht TSV Täfertingen II übernahm die TSG Stadtbergen die Tabellenspitze der A-Klasse West. Die SpVgg Deuringen setzte sich im Derby beim TSV Steppach mit 3:1 durch. In der A-Klasse Nordwest marschieren der TSV Herbertshofen und der VfL Westendorf im Gleichschritt, während die SG Lützelburg/Achsheim eine 1:2-Heimpleite gegen den FC Horgau II hinnehmen musste.

CSC Batzenhofen-Hirblingen - VfL Westendorf 3:4 (2:1). Eine ganz bittere Heimniederlage musste der CSC hinnehmen. Leon Schuster hatte seine Farben in Führung gebracht (18.) und Fabian Schmidt den Ausgleich erzielt (33.), ehe Lukas Brem mit einem fulminanten Weitschuss zum 2:1 traf (45.). Thomas Völk erhöhte zum 3:1 (60.), doch in den letzten 30 Minuten sollte sich das Blatt noch wenden. Zunächst verwandelte Dieter Deak einen Handelfmeter (65.). Und obwohl Gästespieler Jonathan Weber mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, drehten die Grün-Weißen noch das Spiel. Deak traf vom Punkt zum Ausgleich (82.). In der letzten regulären Spielminute wurde er dann zum Matchwinner für sein Team, als er nach einem Aufbaufehler aus über 40 Metern ins leere CSC-Gehäuse traf. - Zuschauer: 50. (kajü)

SpVgg Auerbach-Streitheim II – SG Adelsried / Welden 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Laurin Völlmerk (5.), 1:1 Christian Unger (60.), 2:1 Christian Unger (68.), 3:1 Jannis Hemm (80.), 4:1 Mathias Hajduk (86./Foulelfmeter). - Zuschauer: 67.

TSV Meitingen II – SSV Anhausen II 4:2 (3:1). Tore: 1:0 Reinhold Armbrust (37. Foulelfmeter), 2:0 Reinhold Armbrust (42.), 3:1 Reinhold Armbrust (45.), 4:1 Samuel Jung (57.). - Zuschauer: 30.

TSV Zusmarshausen II – TSV Ellgau 5:1 (2:1). Tore: 0:1 Florian Mordstein (17.), 1:1 Andreas Fischer (35.), 2:1 Simon Jaskolka (45.+1), 3:1 Eric Elze (45.+2), 4:1 Jakob Böck (61.), 5:1 Marco Rau (90.+1).

SG Lützelburg/Achsheim – FC Horgau II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Alexander Knotek (41.), 1:1 Michael Vogele (13.), 1:2 Markus Petzold (49.)

Gelb-Rot: Stephan Donderer (92./FC Horgau II/). - Rot: Lukas Seiring (95./FC Horgau II). - Zuschauer: 40.

BSC Heretsried – SV Wörleschwang 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Angelo Pallotta (90.+3).

SV Bonstetten – TSV Herbertshofen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Moritz Hillenbrand (11.), 0:2 Luca Kreisel (54.), 0:3 Florian Asam (61.), 0:4 Fareed Lawal (84.). - Zuschauer: 100.

A-Klasse Süd

SV Schwabegg II - SG Fischach/Margertshausen II 2:3 (1:1). Das Spiel startete mit einem Schreckmoment für die Gäste, denn bereits nach zwei Spielminuten musste Keeper Vinzent Jaser verletzt vom Feld. TSV-Stürmer Patrick Hiljanen trat zwischen die Pfosten und glänzte im Spielverlauf durch klasse Aktionen. Nach einem fatalen Abwehrfehler kam Schwabegg zum 1:0. Diese egalisierte Alex Kugelbrey per Kopf. Ein Slapstick-Eigentor brachte Schwabegg mit der zweiten Offensivaktion erneut in Führung. Doch die Staudenelf antwortete direkt im Gegenzug durch Philipp Micheler. Markus Schenzinger verwandelte einen ein ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum 3:2-Endstand. (Doms)

SV Türkgücü Königsbrunn II – SV Gessertshausen 1:4 (0:3). Tore: 0:1 Florian Paulus (4.), 0:2 Florian König (21.), 0:3 Julian Müller (34.), 1:3 Murat Civek (76.), 1:4 Julian Müller (86.)

A-Klasse West

TSV Steppach – SpVgg Deuringen 1:3 (0:3). Die SpVgg Deuringen legte in diesem Lokalderby auf dem Sandberg los wie die Feuerwehr. Roland Andorfer (13.), Marco Karnstedt (34.) und 0:3 David Färber (44.) sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Andreas Däubler erzielte lediglich den Ehrentreffer (78.). - Zuschauer: 80.

TSG Hochzoll II - SV Ottmarshausen II 2:4 (2:2). Mit Zähigkeit und Cleverness holte sich die zweite Mannschaft drei Punkte. Zwar lag man nach zwei Minuten 0:1 zurück (2.). Mit einem Doppelschlag brachte Nikolas Filip die Gäste in Führung (30. und 37.). Der Ausgleich fiel durch Handelfmeter (45.). Florian Urbas lupfte den Ball zum 2:3 über den zu weit herausgerückten Torhüter (47.), Sanna Jarju baute die Führung auf 4:2 aus (77.). Der für den verletzten Christian Braun eingewechselten Louis Badzinski verhinderte weitere Gegentreffer. - Zuschauer: 15. (uma)

TSG Stadtbergen – TSV Täfertingen II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Batuhan Aysan (25.).

SpVgg Bärenkeller – SpVgg Westheim II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Tim Hofbauer (3.), 1:1 Lucas Schmidt (67.), 2:1 Tim Hofbauer (87.). - Zuschauer: 35.

Hainhofener SV – TSV Leitershofen II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Kadir Özsari (45.), 2:0 Rafid Salim Rasho (60.), 3:0 (90. Eigentor)