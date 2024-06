TSV Diedorf gerettet, TSV Neusäß abgestiegen

Zwei Entscheidungen sind in den Nachholspielen der Kreisliga Augsburg gefallen.

Die Nachholspiele der Fußball-Kreisliga Augsburg haben am Montagabend zwei Entscheidungen gebracht. Der Aufsteiger TSV Diedorf hat sich mit einem 2:0-Erfolg beim FC Kleinaitingen den Klassenerhalt gesichert, der TSV Neusäß muss nach dem 3:2-Sieg der TG Viktoria Augsburg beim TSV Zusmarshausen in die Kreisklasse absteigen. Dort spielte im vergangen Jahr noch die zweite Mannschaft der Lohwaldkicker, die am Ende dieser Spielzeit auch aus der A-Klasse absteigen muss.. Die letzte Entscheidung um Klassenerhalt und Relegation fällt nun im Spiel SSV Anhausen - TSV Welden.

FC Kleinaitingen - TSV Diedorf 0:2 (0:2). Kurz vor der Pause entschieden Tobias Teut (41.) mit seinem ersten und Tobias Schneider (44.) mit seinem zehnten Saisontreffer die Partie. Mit diesem Erfolg sicherte sich der Aufsteiger den Klassenerhalt. - Zuschauer: 100.

TSV Zusmarshausen - TG Viktoria Augsburg 2:3 (2:1). Die Heimelf legte vielversprechend los und Valentin Jaumann schob bei seiner Abschiedsvorstellung ein Zuspiel von Max Wurm über die Linie (17.). Nur zwei Minuten später nutzte Jonas Cekici eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Grün-Weißen und schob zum Ausgleich ein. Zusmarshausen blieb spielbestimmend, Viktoria wehrte sich und hielt mit seinen Mitteln kräftig dagegen. Trotzdem gelang Alex Storzer - dem zweiten Sommerabgang beim TSV - mit einem abgefälschten Freistoß die erneute Führung (43.). Viktoria riskierte im zweiten Durchgang mehr und erneut war es eine Unachtsamkeit, die den Ausgleich ermöglichte, diesmal war Philipp Weber der Nutznießer (62.). Und es sollte noch dicker kommen, denn in der 74. Minute gab es Elfmeter für die Gäste, den Simon Weber zum umjubelten Führungstreffer versenkte, der auch bis zum Abpfiff Bestand hatte. Die Gäste entgehen somit dem Direktabstieg und spielen in der Relegation um den Klassenverbleib, während die Autobahner die Saison auf Platz drei beenden. - Zuschauer: 60. (nff)