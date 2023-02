TSV Gersthofen präsentiert ein neues Trainerduo

Plus Ein eingespieltes Duo tritt beim TSV Gersthofen die Nachfolge von Gerhard Hildmann an.

Nachdem Gerhard Hildmann seinen Abschied zum Ende der laufenden Saison verkündet hatte, war man beim Fußball-Landesligisten TSV Gersthofen auf der Suche nach einem neuen Trainer (wir berichteten). Nun ist man für die Saison 2023/24 in einer neuen Konstellation fündig geworden.