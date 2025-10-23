Vor 45 Jahren: TSV Gersthofen scheitert tragisch im DFB-Pokal

Von den 64 teilnehmenden Mannschaften in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals mussten sich bereits die Hälfte wieder verabschieden. Noch dabei ist der FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern, der den 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb gekickt hat. Für die zweite Runde hätte man sich wohl sicherlich einen zugkräftigeren Gegner als den Zweitbundesligisten 1. FC Magdeburg gewünscht. So erging es vor 45 Jahren auch dem TSV Gersthofen. Der damalige Torhüter erinnert sich.

DFB-Pokal: TSV Gersthofen war einmal dabei

Der traf im Jahr 1980 auf den Regionalligisten Bremerhaven. Der damalige Fußball-Abteilungsleiter des TSV Gersthofen Alois Binswanger verhehlte nicht, dass er sich eigentlich ein besseres Losglück gewünscht habe. „Einen Knaller als zugkräftigeren Gegner, also einen Bundesligisten, das wäre es gewesen“, so Binswanger. Bekommen haben die Schwarz-Gelben an diesem 30. August 1980 den OSC Bremerhaven. Der Weg des TSV Gersthofen führte über Nordendorf, Heretsried, Zusmarshausen, Genderkingen, Höchstädt und Langerringen bis ins schwäbische Finale. Obwohl dieses gegen den FC Augsburg mit 1:4 verloren ging, durfte man als eine der 28 Amateurmannschaften an der ersten Hauptrunde teilnehmen, weil sich der FC Augsburg als Zweitbundesligist ohnehin dafür qualifiziert hatte.

Der Gast aus dem hohen Norden, vorher bekannt als Bremerhaven 93, kam mit dem Renommee eines ehemaligen Zweitligisten und dem späteren Bundesliga-Trainer Egon Coordes an der Seitenlinie ins Stadion an der Sportallee. Mit einem 1:0 wurden die Gersthofer Träume von einem Weiterkommen vor immerhin 1200 Zuschauenden zerstört. Vorbildlicher Einsatz und Kampfeswille der von Spielertrainer Stefan Motzet hochmotivierten Gersthofer Bezirksliga-Fußballer reichten nicht aus.

Icon vergrößern "Kozurek stoppte die Nordlichter" So stand es damals in der BILD am Sonntag. Mit 73 Jahren ist der damalige Keeper noch immer als Torwarttrainer beim TSV Gersthofen aktiv. Foto: Oliver Reiser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen "Kozurek stoppte die Nordlichter" So stand es damals in der BILD am Sonntag. Mit 73 Jahren ist der damalige Keeper noch immer als Torwarttrainer beim TSV Gersthofen aktiv. Foto: Oliver Reiser

„Dieses Spiel darf man nie und nimmer verlieren“, ärgert sich Torhüter Richard Kozurek noch heute über den Rückpass von Abwehrspieler Günter Geißler, der Gästespieler Manfred Gräber in der 41. Minute das einzige Tor der Partie ermöglichte. Weitere Treffer verhinderte er selbst mit zahlreichen Glanzparaden, so dass die BILD-Zeitung am nächsten Tag titelte „Kozurek stoppt die Nordlichter“. Als frisch aus der Jugend gekommener Keeper war Kozurek beim FC Augsburg als Back-Up für Hans Hauser und Georg Mögele in der 2. Bundesliga am Start. „Ich durfte mit der Mannschaft um Superstar Helmut Haller zu den ganzen Auswärtsspielen mitfliegen“, erinnert sich der mittlerweile 73-Jährige, der noch immer beim TSV Gersthofen als Torwarttrainer aktiv ist.

DFB-Pokal: Torhüter Kozurek ärgert sich noch heute

Kozurek erinnert sich aber auch an gute Gersthofer Chancen zum Ausgleich oder gar zum Siegtreffer gegen Bremerhaven: „Der Steiner Josef hatte zwei Riesendinger auf dem Schlappen.“ Auch die vom Reini Schnurrer abgefeuerten Fernschüsse verfehlten ihr Ziel. Ob seiner Größe wurde der TSV-Verteidiger vom Rundfunkkommentator in dessen Reportage mehrmals als der „Laufende Meter“ erwähnt. Der damalige TSV-Präsident Erhard Müller kommentierte die für seine Fußballer und den ganzen Verein überaus ärgerliche Niederlage in der Vereinszeitschrift „Sport-Echo“ so: „Das Tor des Tages kam einem Geschenk an die Gäste gleich. Außerdem zeigten unsere feldüberlegenen und ehrgeizigen Spieler leider zu viel Respekt vor dem routinierten höherklassigen Gegner.“

„Sportlich reichte es für uns leider nicht zum Erfolg und finanziell sind wir gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanzierte Alois Binswanger den DFB-Pokalauftritt. Trotz der Eintrittsgelder der rund 1.200 Besuchenden betrug das Minus für die beiden Vereine schließlich je rund 500 Mark. Grund waren die enormen Reisekosten der Bremerhavener in Höhe von 4300 Mark, denn die Norddeutschen waren per Flugzeug angereist.

Das Erreichen der 1. DFB-Pokalhauptrunde war ein Novum in der Geschichte des TSV Gersthofen. Aber erfolgreich waren die TSV-Fußballer in Pokalwettbewerben aber auch schon in früheren Zeiten. Vom „Schwäbischen Pokalschreck der 50er Jahre“ war da die Rede. So triumphierten die Schwarz-Gelben 1951, 1953, 1954 und 1955. Die „Sternstunde“ gab es mit dem Gewinn des Titels 1951/52. Im Endspiel um den bayerischen Pokal der Amateure siegten die TSV-Fußballer in Donauwörth sensationell gegen den SV Lauf mit 3:0. Nicht nur ganz „Fußball-Gersthofen“ feierte diesen Erfolg. Es gab sogar im Anschluss an eine Sitzung des Marktgemeinderates im Gersthofer Rathaus einen Extra-Empfang. (mit oli)