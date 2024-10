TSV Meitingen düpiert den TSV Gersthofen

Der TSV Meitingen hat trotz eines Blitztores den TSV Gersthofen im Derby der Bezirksliga Nord am Ende mit 3:1 abblitzen lassen. Der Tabellenzweite blieb dabei den Nachweis schuldig, eine Spitzenmannschaft zu sein. Sage und schreibe 17 Tore fielen in den beiden Begegnungen FC Horgau - TSV Ziemetshausen (3:5) und TSV Nördlingen II - TSV Dinkelscherben (6:3).

TSV Meitingen - TSV Gersthofen 3:1 (1:1). „Wir haben nichts zu verlieren. Mit einem Punkt wäre ich sehr zufrieden“, hatte Meitingens Fußball-Boss Torsten Vrazic noch vor dem Anpfiff gesagt. Am Ende durfte er sich über einen 3:1-Heimsieg freuen, den Fußball-Experten in dieser Art und Weise nicht erwartet hatten. Schon gar nicht nach dem Blitzstart des TSV Gersthofen Der Zeiger der Uhr hatte noch keine zwei Umdrehungen absolviert, als sich Torjäger Fabian Bühler nach abgesessener Rotsperre zurückmeldete und die Gäste nach einem krassen Abwehrfehler der Heimelf in Führung brachte.. Erstaunlich, wie der TSV Meitingen diesen Rückschlag wegsteckte und fortan das Heft in die Hand nahm. In der 23. Minute war Xhevalin Berisha nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle und traf zum verdienten 1:1). Gersthofen konnte nach dem Messerstich zu Beginn nur noch Nadelstiche setzen, doch die Meitinger Abwehrrecken standen stabil.

Ganz im Gegensatz zur Gersthofer HIntermannschaft, die schon beim 1:1 nicht im Bilde war. In der 50. Minute lief Michael Meir seinem Gegenspieler davon und bediente Lukas Erhard, der das 2:1 markierte. Das war wunderbar herausgespielt. Die Gäste schalteten jetzt in den Vorwärtsgang, brachten aber ihre PS nicht auf den Rasen und blieben den Beweis einer Spitzenmannschaft schuldig. Einen Kopfball von Bühler fischte Torhüter Schmitt aus dem Kreuzeck (64.). Obwohl die Schwarz-Gelben einen dritten Stürmer brachten, versandeten die meisten Angriffe irgendwo im Nirgendwo. Während der TSV Gersthofen das Vertrauen in sich selbst mehr und mehr verlor, trumpfte der TSV Meitingen auf. Ein Kopfball von Michael Meir, der zuerst an die Querlatte und dann an den Pfosten sprang, hätte schon die Entscheidung bedeuten müssen (74.). Zwei Minuten später war es dann soweit: Nach einer mangelhaft abgewehrten Ecke jagte Lukas Erhard die Kugel zum 3:1 mitten ins Herz des TSV Gersthofen. „Lucky Luke“, wie sie ihn in Meitingen nennen, konnte es kaum fassen. Michael Panknin auch nicht: „Wir haben jegliches Vertrauen verloren und nichts mehr zulegen können“, konstatierte der Gersthofer Coach eine enttäuschende Leistung der Seinen. Die wesentlich bissigeren Meitinger hätten in der Schlussphase noch weitere Treffer nachlegen können. Im Tohuwabohu der Gersthofer Abwehr traf der eingewechselte Reinhold Armbrust tatsächlich noch einmal ins Netz (90.+4), der Treffer des 40-Jährigen wurde jedoch nicht anerkannt. Meitingens Coach Andreas Wessig war dennoch hoch zufrieden: „Wir haben den Gegner mit viel Leidenschaft zermürbt und verdient gewonnen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. (oli)

TSV Meitingen: Schmitt, Zach, Mahler, Berisha, Fichtner, Deppner, Erhard (81. Fritsch), Kewitz (78. Bobinger), Winkler (89. Armbrust), Heider (83. Falch), Meir

TSV Gersthofen: Wengenmayr, Vogel, Muminovic (87. Kunalic), Meilinger, Omerbegovic, Ruppenstein (55. Widmann) (69. Widmann), Panknin, Bakar (87. Khongdy), Bühler, Emini, Hasangjekaj (55. Pasli)

Tore: 0:1 Bühler (2.), 1:1 Berisha (23.), 2:1 Erhard (51.), 3:1 Erhard (77.). - Schiedsrichter: Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 320

FC Horgau verschläft die Anfangsphase

FC Horgau – TSV Ziemetshausen 3:5 (1:3). Ein Spielergebnis wie es vom Eishockey stammen könnte, erzielten der FC Horgau. Die Hausherren verschliefen die Anfangsphase der Partie vom Feinsten. In den Zweikämpfen zu weit weg, in der Defensivbewegung zu langsam und nach vorne ohne die nötige Durchsetzungskraft. Bereits in der 10. Spielminute musste Felix Häberl das erste Mal hinter sich greifen.. Music schloss einen Konter zum 0:1 ab. Nur vier Minuten später erhöht Music gegen schlampige Horgauer auf 0:2 (14.). Nach einer halben Stunde kommen die Kleeblätter dann endlich etwas besser in das Spiel. Es dauert bis zur 41. Minute, bis Omar Samouwel auf 1:2 verkürzen kann. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn mit dem Halbzeitpfiff stellt Jonas Leitenmaier den alten zwei-Tore-Abstand wieder her. Horgau wieder vogelwild in der Defensive und gedanklich wohl schon in der Kabine (45.). Nach dem Pausentee entwickelt sich dann ein offener Schlagabtausch. Alexander Schuster (50.) und Nicolai Miller (59.) erhöhten auf 1:5. Die Kleeblätter zeigen allerdings Kampfgeist und Moral. Felix Eberle (62.) und Fabian Tögel (69.) verkürzten auf 3:5 (69.). Hätte Horgau den Beginn des Spiels nicht so verschlafen, wäre hier deutlich mehr drin gewesen. (juch)

FC Horgau: Häberl, Blochum, Ammann, Wurm, Tögel, Samouwel, Mayer (92. Rößle), Blochum, Nagler (58. Eberle), Malinic (46. Kirschner), Beckert (46. Hagner)

TSV Ziemetshausen: Würstle, Hillenbrand (53. Bettighofer), Greiner, Schwarz, Miller (92. Glockner), Leitenmaier, Fendt (73. Weber), Schuster, Greiner, Glogger (84. Schieferle), Music

Tore: 0:1 Music (10.), 0:2 Music (14.), 1:2 Samouwel (41.), 1:3 Leitenmaier (45.), 1:4 Schuster (50.), 1:5 Miller (59.), 2:5 Fendt (63. Eigentor), 3:5 Tögel (69.). - Schiedsrichter: Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 170

TSV Dinkelscherben geht dreimal in Führung

TSV Nördlingen II - TSV Dinkelscherben 6:3 (1:2). Auf dem Nebenfeld des Gerd-Müller-Stadions erlebte der TSV Dinkelscherben einen bitteren Nachmittag – trotz dreimaliger Führung. Die Partie begann zunächst vielversprechend für die Lila-Weißen, die durch Thomas Kubina (9.) in Führung gingen. Doch die Ordnung im Spiel ging schnell verloren und Nördlingen II glich in der 23. Minute durch Luka Pesut aus. Samuel Seibold erzielte kurz vor der Pause nach schöner Ablage von Daniel Wiener das 1:2 (43.). Mit einem Doppelwechsel kam die Finkel-/Kauer-Elf aus der Kabine, statt neuem Schwung waren es jedoch die Hausherren, die in der 49. Minute durch Daniel Ernst ausgleichen konnten. Dinkelscherben ließ sich aber nicht beirren und ging erneut in Führung, als Kubina einen Volleytreffer zum 2:3 markierte (62.). Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf: Nach einem Patzer von Torwart Lukas Kania nutzte Fabio Siebachmeyer die Gelegenheit zum 3:3 (65.). Nur drei Minuten später schoss Kilian Reichert die Nördlinger erstmals in Führung (68.). Die Situation verschärfte sich weiter: In der 75. Minute übersah der Schiedsrichter ein vermeintliches Foulspiel – und Luca Lechler erhöhte auf 5:3. Kubina hatte noch eine Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Kurz darauf machte Siebachmeyer mit seinem zweiten Treffer zum 6:3 den Deckel drauf. (ilia)

TSV Nördlingen II: Montag, Hertlein, Schlicker, Schmid, Pesut (79. Bickelbacher), Ernst (79. Eireiner), Hopfauf, Mielich, Reichert (84. Rothgang), Göttler (61. Lechler), Badjie (46. Siebachmeyer)

TSV Dinkelscherben: Kania, Holand, Mößner (79. Brecheisen), Geißler (62. Singl), Klingenstein (46. Motzet), Kugelbrey (62. Hörtensteiner), Bäurle, Avci (46. Sirch), Wiener, Kubina, Seibold

Schiedsrichter: Thiemann (Nürnberg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Kubina (9.), 1:1 Pesut (23.), 1:2 Seibold (43.), 2:2 Ernst (49.), 2:3 Kubina (60.), 3:3 Siebachmeyer (64.), 4:3 Reichert (67.), 5:3 Lechler (75.), 6:3 Siebachmeyer (84.)