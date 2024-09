TSV Neusäß und SG Thierhaupten/Baar ziehen davon

Der TSV Neusäß (3:0 gegen VfR Foret) und die SG Thierhaupten/Baar (3:2 gegen den FC Langweid) scheinen in der Kreisklasse Nordwest davonzuziehen. Der SSV Anhausen ist nach der zweiten Niederlage in Folge zurückgefallen. Der SV Erlingen drehte nach 0:2-Rückstand das Spiel gegen den FC Emersacker zum 3:2. c

SV Erlingen - FC Emersacker 3:2 (2:2). Mit einem Doppelpack nach 20 Minuten durch Wadim Hartwich (20.) und Tobias Böck (21.) fanden die Gäste deutlich besser ins Spiel. Doch der SVE erholte sich schnell und nutze einen Elfmeter durch Christoph Wagemann (26.) zum Anschlusstreffer. Nach weiteren sechs Minuten war durch den Treffer von Fabian Wolf (28.) die Partie wieder offen. Kurz vor der Pause sah Wadim Hartwich die Gelb-Rote Karte (44.). Die Hausherren konnten die personelle Überlegenheit aber lange nicht ausnutzen. Der glückliche Siegtreffer für Erlingen war am Ende ein Eigentor durch Oliver Pelikan (87.). Jonas Kuchenbauer sah noch die Rote Karte in der Nachspielzeit. - Zuschauer: 100.

TSV Gersthofen II - TSV Dinkelscherben II 2:2 (1:0). Die erste Hälfte entschied die Gersthofer Reserve mit dem Treffer von Metus Curkoli (13.) für sich. Nach der Halbzeit drehten dann die Gäste aus Dinkelscherben auf und Elias Seibold traf doppelt zur Führung (48./56.). Die Hausherren konnten aber nochmals kontern und glichen durch Tobias Welter (76.) zum 2:2-Endstand aus.

SSV Anhausen - TSV Täfertingen 2:3 (2:1). Idealer Spieleinstieg der Hausherren: Durch Treffer von Stefan Stohhofer (8.) und Jakob Sitka (18.) lag der SSV früh beruhigend in Führung. Doch Täfertingen gelang vor der Pause noch das 2:1 durch einen verwandelten Elfmeter von Dennis Tusch (31.). Bis zur 75. Minute ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen, dann musste Martin Wenni nach einer Gelb-Roten Karte vom Feld. Die Gäste nutzen die Überzahl aus und drehten die Partie mit einem Doppelpack von Vasile Isaila (87.) und Julien Jaremkow (88.) - Zuschauer: 80.

SC Biberbach - TSV Ustersbach 0:2 (0:1). Der Mann des Spiels heißt Daniel Neu: Mit jeweils einem Treffer pro Halbzeit (40. und 2.) sicherte er den Sieg für die Gäste. Der SCB konnte sich zwar ein paar Mal durch die Reihen kombinieren. Es wurde jedoch selten richtig gefährlich. Auch der TSV produzierte bis auf die beiden Tore nur wenig. - Zuschauer: 80.

TSV Neusäß - VfR EM Foret 3:0 (2:0). Das war eine eindeutige Angelegenheit für die Heimelf. Durch die Tore von Yaya Bayo (25./84), und das Eigentor von Gökhan Basalan (44.) gelang der Sieg und damit auch die Tabellenführung.

TSV Leitershofen - SV Gablingen 1:1 (0:1) Die favorisierten Hausherren kam nicht gut in die Partie und mussten nach 15 Minuten einen Treffer von Johannes Kiechl zur Gästeführung hinnehmen. In Hälfte zwei lief es besser, so dass es mit dem Treffer von Dennis Kügle (64.) noch zur Punkteteilung reichte. - Zuschauer: 85.

SV Thierhaupten - FC Langweid 3:2 (1:1). Bereits nach wenigen Minuten kamen die Gastgeber zum ersten Abschluss. Der weit angereiste Schiedsrichter erkannte das Tor aufgrund einer Abseitsstellung allerdings nicht an. Die Gäste wiederum machten es bei ihrer ersten Chance besser. Christoph Werner schob den Ball ins lange Eck (19.). Einen Sololauf krönte Florian Kunz mit dem Ausgleich (23.). Nach gut 60 Minuten ging es dann schnell. Innerhalb von drei Minuten übernahm der SVT mit einem Kopfballtor von Max Schacherl die Führung, kurz darauf traf Michael Seitz zum erneuten Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff blieb das Spiel umkämpft. Mit dem Schlusspfiff drehte sich Spielertrainer Niko Schröttle mit dem Ball am Fuß durch zwei Gegenspieler durch und schlug aus 30 Metern den Ball unter die Latte. - Zuschauer: 120. (cm-)