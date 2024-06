TSV Welden rettet sich in der Nachspielzeit

Nach 1:1-Ausgleich in der 105. Minute muss der SSV Anhausen in die Relegation

Der SSV Anhausen hat die Sensation verpasst. In der Nachspielzeit des Nachholspiels kam der TSV Welden noch zum 1:1 und sicherte sich damit den Klassenerhalt in der Kreisliga Augsburg. Anhausen muss nun in die Relegation.

Christian Miller hatte den SSV, der erst im 19. Spiel den ersten Sieg feiern konnte und in den zwölf Spielen des neuen Jahres zwölf Punkte aufgeholt hatte, vor großer Kulisse in Führung gebracht (32.). Dem Aufsteiger aus Welden gelang in der fünften Minute der Nachspielzeit der Ausgleich.

Für Neumünster und Deuringen ist Traum geplatzt

Der Traum von der Relegation ist für die SpVgg Deuringen geplatzt. Die Kicker vom Berg verloren das „Endspiel“ um Platz zwei der A-Klasse West gegen den SV Hammerschmiede II mit 1:2.

Im Altenmünsterer Ortsderby der Kreisklasse West 2 musste der SSV Neumünster seine Hoffungen auf den Relegationsplatz durch ein 3:3-Unentschieden beim SV Grün-Weiß Baiershofen begraben. (AZ)