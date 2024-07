Überraschung im Neusässer Ortsderby

Trinkpausen und Erfrischungen waren gefragt bei den Testspielen der Fußballer in sengender Hitze. Der TSV Gersthofen unterlag im Bezirksliga-Duell Nord gegen Süd dem SV Mering mit 0:1. Kreisklassist TSV Täfertingen bezwang im Neusässer Ortsderby die klassenhöhere SpVgg Westheim mit 3:0.

TSV Gersthofen - SV Mering 0:1 (0:1). „Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt.“ Von einer verpatzten Generalprobe wollte Gersthofens Spielertrainer Michael Panknin trotz der Niederlage gegen den Konkurrenten aus der Süd-Bezirksliga nicht sprechen. „Wir sind schlecht reingekommen, haben früh das 0:1 kassiert. Aber dann war es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir auch ein paar Tore hätten machen können“, so sein Fazit. Jonas Niemi erzielte bereits in der elften Minute den einzigen Treffer des Spiels.

Icon Vergrößern Abkühlung war bei hochsommerlichen Temperaturen gefragt. Notfalls durch den Rasensprenger. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Abkühlung war bei hochsommerlichen Temperaturen gefragt. Notfalls durch den Rasensprenger. Foto: Oliver Reiser

TSV Zusmarshausen - SC Griesbeckerzell 5:5 (2:2). Ein munteres Scheibenschießen mit zehn Treffern lieferten sich der Kreisligist und der Bezirksligist. Zusmarshausen ging durch Tore von Dejan Kos (14.) und Luca Jaskolka (23.) mit 2:0 in Führung. Zur Pause glichen die Gäste durch Melih Kay (32.9 und ein Eigentor von Patrick Steinle (34.) aus. Nach dem Wechsel brachten Moritz Schönwälder und zweimal Luca Jaskolka den TSV 5:3 in Führung, doch in der Schlussphase glichen die Gäste wieder aus.

SV Ottmarshausen - TSV Kühbach 2:0 (1:0). Der SVO konnte sich auch in diesem Spiel auf seine Torschützen vom Dienst verlassen. Marco Spengler und Marius Hackl trafen ins Schwarze.

SG Margertshausen/Fischach - SpVgg Auerbach-Streitheim 1:3 (0:3). Der Kreisliga-Aufsteiger sorgte durch Treffer von Philipp Hildensperger (2.). Samet Kurt (3.) und Dominik Demharter (18.) schnell für klare Verhältnisse. Michael Bauer gelang fünf Minuten vor Schluss der Ehrentreffer.

TSV Täfertingen - SpVgg Westheim 3:0 (1:0). Benedikt Böck, Julien Jaremkow und Kadir Kabali trafen für den Kreisklassisten im Neusässer Ortsderby zum Sieg über den Kreisligisten.

SC Biberbach - TSV Wertingen II 0:1 (0:0). Ein Treffer von Savas Demir in der letzten Minute entschied die Partie zwischen den beiden Kreisklassisten aus Nordwest und Nord 2, in der beide Mannschaften zuvor jede Menge Großchancen vergeben hatten.SV Gold-Blau Augsburg - TSG Stadtbergen 8:2 (2:2). Nachdem Batuhan Aysan (31.) und Emre Tufan (44.) zweimal ausgleichen konnten, geriet die TSG Stadtbergen gegen den Kreisklassisten im zweiten Durchgang gewaltig unter die Räder, kassierte innerhalb von sieben Minuten vier Gegentreffer vom 2:2 zum 6:2.

SSV Anhausen - TSV Bobingen II 2:3 (1:0). Nach Treffern von Michael Duda (40.) und Joschka Lackner (56.) lag der Kreisliga-Absteiger bereits mit 2:0 vorne. Dann ging dem SSV die Luft aus und die Bobinger U23 kam durch Tore von Denis Klinger, Julian Kohler und Jonas Macht (Elfmeter) noch zum 3:2-Sieg.

SV Schwabegg - TSV Ustersbach 4:2 (3:2). Nach 0:2-Rückstand sorgten Dennis Biber (28.) und Diamant Hoti (41.) zur Pause für den 2:2-Ausgleich. Nach dem Wechsel kam der Kreisliga-Aufsteiger durch den dritten Treffer von Sebastian Geiger (Foulelfmeter) und Samuel Dischler noch zum standesgemäßen Sieg.

SV Gold-Blau Augsburg - TSG Stadtbergen 8:2 (2:2). Nachdem Batuhan Aysan (31.) und Emre Tufan (44.) zweimal ausgleichen konnten, geriet die TSG Stadtbergen gegen den Kreisklassisten im zweiten Durchgang gewaltig unter die Räder, kassierte innerhalb von sieben Minuten vier Gegentreffer vom 2:2 zum 6:2.

Weitere Ergebnisse

SG Reutern/Zusamzell/Emersacker II - SV Bonstetten 2:3

SpVgg Deuringen - SSV Anhausen II 4:0

Hainhofener SV - TSV Kriegshaber 1:1

SV Gablingen - TSG Hochzoll 3:4

TSV Diedorf II - FC Osterbuch 6:1

SV Wörleschwang - FC Langweid 1:2

DJK Gebenhofen - SG Thierhaupten/Baar 5:2