Verrücktes Stadtderby mit Last-Minute-Entscheidung

Während sich der TSV Leitershofen im Spitzenspiel bei der SG Thierhaupten/Baar mit 2:1 durchsetzte, lieferten sich die Verfolger TSV Täfertingen und TSV Neusäß beim 4:3 ein verrücktes Stadtderby. Der TSV Ustersbach behielt gegen den SSV Anhausen mit 3:1 die Oberhand. Im Lokalderby war der SV Erlingen über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner und machte dem FC Langweid beim 6:3-Sieg das Leben schwer. Als vierfacher Torschütze konnte sich Felix Schluchter beim 6:0 des FC Emersacker gegen den TSV Dinkelscherben II auszeichnen. Mizt 8:0 kam die SG Margertshausen/Fischach bem TSV Göggingen unter die Räder.

FC Emersacker – TSV Dinkelscherben II 6:2 (2:0). Mann des Spiels war Emersackers Felix Schluchter, dem ein Viererpack gelang (33., 54. 66. und 76.). Das halbe Dutzend komplettierte Andreas Nerdinger (31. und 81.). Dominik Mayrock (49.) und Manuel Mocnik (90.) sorgten für etwas Ergebniskosmetik aus Sicht der Gäste. (AZ)

TSV Ustersbach – SSV Anhausen 3:1 (1:1). Die Gäste erwischten den besseren Start, gingen nach vier Minuten durch Michael Duda in Führung. Diamant Hoti (29.) und Dennis Biber mit einem Doppelpack binnen drei Minuten (52. und 55.) drehten die Partie für Ustersbach. (AZ)

TSV Täfertingen – TSV Neusäß 4:3 (0:1). In einem verrückten Spiel sicherte sich Täfertingen durch einen Treffer von Justin Emini in der Nachspielzeit drei Zähler. Dabei hätte eigentlich der Ex-Täfertinger Yaya Bayo für den TSV Neusäß bis dahin zum Mann des Spiels werden können – er traf zum 0:1 (33.), 2:3 (85.) und 3:3 (86.) dreifach. Dazwischen waren für Täfertingen Robert Markovic-Mandic (46.), Dennis Tusch (53.) und Mohamed Toure (80.) erfolgreich. (AZ)

VfR Foret – TSV Gersthofen II 1:4 (1::3). Die Gäste-Treffer markierten durch den dreifachen Torschützen Metus Curkoli (12. 33. und 90.) und Mert Aslan (18.) ihre Tore. Den VfR-Ehrentreffer besorgte Mehmet Er (39.). (AZ)

FC Langweid – SV Erlingen 6:3 (2:2). In dieser torreichen Partie ging der FCL nach einer Minute durch Marion Zuljevic mi 1:0 in Führung. Fabian Wolf (13.) und Tobias Hammerl (30.) drehten das Spiel zum 1:2. Benjamin Sauer konnte ausgleichen. In der 66. Minute brachte Spielertrainer Christoph Werner die Heimelf mit 3:2 in Front. Acht Minuten später erzielte Mario Meitinger per Kopf das 3:3. Langweid nutzte jetzt jede Torgelegenheit. Als Mario Zuljevic die Kugel aus 18 Metern zum 4:3 versenkte, war der Widerstand des Aufsteigers gebrochen. Patrick Reiclich (89.) und Christoph Werner (91.) sorgten für den 6:3-Endstand. (fiem)

Heftige Klatsche für SG Margertshausen

TSV Göggingen - SG Margertshausen/Fischach 8:0 (6:0). Noch nicht ganz ausgeschlafen war anscheinend die SG, die am Sonntagmorgen in Göggingen gewaltig unter die Räder geriet. Erfolgreichster Torschütze bei den Gastgebern war der ehemalige Dinkelscherbener Phillip Schmid, der fünf Treffer erzielte. Die Gäste leisteten kaum Gegenwehr. (AZ)

SSV Neumünster fällt auf Platz drei zurück

SSV Kicklingen - SSV Neumünster 3:1 (1:1). In einem hektischen Spiel gingen die Gastgeber durch Mario Meier (11./Foulelfmeter) in Führung. Franz Behmer konnte ausgleichen (37.). In der 62. Minute traf Jonas Manier zum 2:1. Als Patrick Jung in Unterzahl (Zeitstrafe gegen Paul Löffler) das 3:1 erzielte, was das Spiel entschieden. Torjäger Manier sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. - Zuschauer: 150.

SV Grün-Weiß Baiershofen - SSV Glött II 0:0. Jede Menge Gelbe Karten aber keine Tore gab es bei dieser Nullnummer. Baiershofens Jonas Fritz sah in der 88. Minute Gelb-Rot. - Zuschauer: 145.