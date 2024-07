Vollstrecker für den guten Zweck

Am Freitagabend hatte er den Münchner Löwen noch einen Korb gegeben (siehe eigenen Bericht von der Auslosung der ersten Runde im bayerischen Totopokal). Am Tag darauf nahm Georg Stötter, der Abteilungsleiter des TSV Ziemetshausen, in der Halbzeitpause des Landesliga-Spiels SV Cosmos Aystetten gegen den FC Kempten die Torjägerkanone für seinen Goalgetter Tarik Music, der an diesem Tag Hochzeit feierte, in Empfang. Das zeigt, welch hohen Stellenwert die Torjägerehrung unser Zeitung mittlerweile in der Region besitzt.

Set 28 Jahren werden die Torschützenkönige der das Verbreitungsgebiet des Augsburger Landboten tangierenden Ligen ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr hat das Sponsoren-Duo Alexander Kohler, Regionalverkaufsleiter der Wüstenrot & Württembergischen in Horgau-Auerbach, und Lenz Finanzservice Inh. Bauer & Lenz, Partner der W+W Wüstenrot und Württembergische in Gersthofen, für jeden Treffer, den die besten Vollstrecker in der Saison 2023/24 erzielt haben, wieder eine „Einschussprämie“ in Höhe von drei Euro ausgesetzt.

Insgesamt haben 17 Schützinnen und Schützen 419 Tore erzielt, was einen Betrag von 1.257 Euro ergibt. Mit dabei auch der aus Dinkelscherben stammende Julian Kania, der in der Regionalliga Bayern 24 Treffer für den 1. FC Nürnberg II eingenetzt hat. Als „Wiederholungstäter“ traten Vanessa Ziegelmayr (SV Thierhaupten/Bezirksliga Nord/26 Tore) und Sandro Sturm (BC Schretzheim II/29 Tore) in Erscheinung. Beide waren auch im Vorjahr schon dabei, Ziegelmayr sogar mit der exakt gleichen Anzahl an Treffern. Da in der A-Klasse Süd mit Stefan Wegmann (SV Bergheim)und Samuel Becker (TSV Haunstetten II) zwei Spieler mit je 13 Toren vorne lagen, wurden beide in die Wertung einbezogen.. Wesentlich dazu bei beigetragen haben auch Jonas Manier (SV Kicklingen/Kreisklasse Nord 2/33 Treffer), Tobias Mahler (ESV Augsburg/A-Klasse Augsburg West/32), Stefan Simonovic (SV Cosmos Aystetten/Bezirksliga Süd/31), Christian Unger (SpVgg Auerbach II/B-Klasse Nordwest/29), Sebastian Kinzel (SC Griesbeckerzell/Bezirksliga Nord/28), Patrick Merkle (TSV Burgau/Kreisklasse West 2/28), Leon Schuster (CSC Batzenhofen/A-Klasse Nordwest/25), Roman Große (Kissinger SC/Kreisliga Augsburg/25), Tarik Music (TSV Ziemetshausen/Kreisliga West/24), Dennis Biber (TSV Ustersbach/Kreisklasse Nordwest/22), Erkan Sevinchan (SV Türkgücü Königsbrunn II/Kreisklasse Süd/20) und Vedad Salihovic (KSV BiH Augsburg/B-Klasse Augsburg West/16). „Auch wenn ich nicht dabei sein kann, freue ich mich, dass ich mit meinen Toren etwas für den guten Zeck beitragen konnte“, meinte Patrick Merkle im Namen seiner abwesenden Kollegen., die sich im Urlaub oder im Trainingslager befanden.

Zum Schluss landeten die Sponsoren noch eine weiteren Volltreffer. Spontan erhöhten Alexander Kohler und Herbert Lenz die Spendensumme auf 2.000 Euro.