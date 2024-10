Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte

Nachdem sich der VfL Westendorf und die SG Lützelburg/Achsheim in einem über 90 Minuten spannenden Spitzenspiel der A-Klasse Nordwest mit einem 1:1-Unentschieden trennten, zog der TSV Herbertshofen mit einem 4:2-Sieg beim TSV Zusmarshausen II vorbei auf den Platz an der Sonne. Alle vier Treffer erzielte dabei Luca Kreisel. Ebenfalls auf vier Tore brachte es Laurin Völlmerk beim 7:1-Sieg der SG Adelsried/Welden Ii gegen den TSV Ellgau.

VfL Westendorf - SG Lützelburg/Achsheim 1:1 (0:1). Die Gäste hatten den besseren Start und Matthias Stumpf nutzte den einzigen schläfrigen Moment der Deak-Elf nach einer Ecke zum 0:1 aus. Im restlichen Spielverlauf war die Heimelf in allen Belangen überlegen, versäumte es jedoch, sich zu belohnen. So brauchte es ebenfalls einen Eckball, nach dem sich Michael Schmidbauer mit aller Konsequenz durchsetzte und zum viel umjubelten 1:1-Endstand traf (80.). - Zuschauer: 140. (mr)

SV Wörleschwang - SpVgg Auerbach II 3:0 (1:0). Von Anfang an spielbestimmend war die Heimelf. So war es Niklas Fischer der nach 18. Minuten den Ball aus 20 Metern versenkte. Auch in Halbzeit zwei gab der SVW in einer körperlich betonten Partie den Ton an. In der 61. Minute stieg Angelo Pallotta nach einem Freistoß am höchsten und köpfte zum 2:0 ein. Auch den Schlusspunkt setzte Pallotta mit einem strammen Schuss (83.). - Zuschauer: 100. (RO)

FC Horgau II - SV Bonstetten 0:0. In einer sehr ausgeglichenen Partie vergaben beide Mannschaften mehrere Torchancen. Die beste Möglichkeit hatte der Horgaus Ohnesorg, der den Ball aus zirka fünf Metern übers leere Tor setzte. Somit teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte verdient. (pm)

TSV Zusmarshausen II – TSV Herbertshofen 2:4

Tore: 0:1 Kreisel (29.), 0:2 Kreisel (37.), 0:3 Kreisel (47. Foulelfmeter), 1:3 Elze (63. Foulelfmeter), 1:4 Kreisel (82.), 2:4 Hartmann (90.)



TSV Meitingen II – CSC Batzenhofen-Hirblingen 2:1

Tore: 0:1 Brem (14.), 1:1 Gherda (25.), 2:1 Jung (90.+6)



SG Adelsried / Welden – TSV Ellgau 7:1

Tore: 1:0 Montazem (10.), 2:0 Braunwalder (12. Foulelfmeter), 3:0 Völlmerk (25.), 4:0 Völlmerk (42.), 5:0 Völlmerk (50.), 6:0 Völlmerk (51.), 6:1 Bleimeir (61.), 7:1 Haselmeier (79.). - Rot: Mordstein (66./TSV Ellgau/Notbremse).

SSV Anhausen II – BSC Heretsried 0:0

A-Klasse Süd

SG Fischach/Margertshausen II - SpVgg Langerringen II 3:3 (1:1). Aufregende und spannende 90 Minuten erlebten die Zuschauer in Fischach. Bereits in der ersten Minute brachte Florian Gattinger die Heimelf in Führung. Langerringen belohnte sich Mitte der ersten Hälfte mit dem 1:1. Keeper Alex Lehner brachte die Gäste mit zahlreichen Glanzparaden zur Verzweiflung. Nach dem 1:2 schlug Patrick Hiljanen im Gegenzug zurück. In der 89. Spielminute erzielte Markus Schenzinger den vermeintlichen 3:2-Siegtreffer. Doch das Spiel hatte noch eine Pointe zu bieten: Langerringen traf direkt nach Wiederanpfiff zum 3:3-Endstand - eine gefühlte Niederlage für beide Teams. (Doms)

SV Gessertshausen - VfL Kaufering III 3:1 (1:1). Zu Beginn verzeichnete der Tabellenzweite mehr Spielanteile, wenngleich der SVG hier durch Tim Elster (5.) durchaus glücklich in Führung ging. Elster erzielte auch den durchaus glücklichen 2:1-Führungstreffer des SVG Mitte der zweiten Halbzeit. In den spannenden letzten Minuten scheiterte zunächst Moritz Nebel per Strafstoß am überragenden SVG-Schlussmann Hannes Pömmerl. Das letztlich spielentscheidende 3:1 durch Georg Zimmermann fiel nach einem schnellen Konter. (gf-)

A-Klasse West

TSV Täfertingen II – Hainhofener SV 0:7

Tore: 0:1 Yilmaz (18.), 0:2 Yilmaz (24.), 0:3 Franek (25.), 0:4 Özsari (38.), 0:5 Salim Rasho (47.), 0:6 Franek (63.), 0:7 Yilmaz (89.)



TSV Leitershofen II – SV Hammerschmiede II 0:4

Tore: 0:1 Peschl (28.), 0:2 Kiderle (45.+3), 0:3 Kiderle (46.), 0:4 Hallermeier (61.)



SpVgg Westheim II – TSG Stadtbergen 2:7

Tore: 0:1 Tufan (2.), 0:2 Haberkorn (3./Eigentor), 1:2 Walter (12.), 1:3 Selmani (13.), 2:3 Egger (19.), 2:4 Selmani (24.), 2:5 Noack (33. Foulelfmeter), 2:6 Al Dakmousi (39.), 2:7 Tufan (47.)



SpVgg Deuringen – SpVgg Bärenkeller 7:2

Tore: 1:0 Reiter (8.), 1:1 (25.), 2:1 Reiter (39.), 3:1 Anthuber (43.), 4:1 Anthuber (55.), 4:2 (57.), 5:2 Färber (84.), 6:2 Wagner (86.), 7:2 Reiter (88.)



TSV Steppach – DJK Lechhausen II 4:2

Tore: 1:0 Heinrich (30.), 1:1 Kossek (47.), 2:1 Weidt (70.), 3:1 Weidt (86.), 3:2 Oroian (88.), 4:2 Weidt (90.).

SV Ottmarshausen II – KSV BiH Augsburg abg.