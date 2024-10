Westendorf kommt im Topspiel unter die Räder

Im Verfolgerduell der A-Klasse Nordwest fertigte der Tabellenzweite TSV Herbertshofen den Tabellendritten VfL Westendorf mit sage und schreibe 9:0 ab. Spitzenreiter bleibt die SG Lützelburg/Achsheim (2:0 gegen BSC Heretsried). In der A-Klasse West behauptete sich die TSG Stadtbergen gegen die DJK Lechhausen II mit 4:3.

A-Klasse Nordwest

TSV Herbertshofen – VfL Westendorf 9:0 (5:0). In einem überraschend einseitigen Spitzenspiel war der TSV zu jeder Zeit die spielbestimmende Mannschaft und erzielte die Tore durch Julian Göddert (4), Luca Kreisel (3), Lukas Barisic und Fareed Lawal in regelmäßigen Abständen die Treffer. – Zuschauer: 170.

SG Lützelburg/Achsheim – BSC Heretsried 2:0 (2:0). Zwei Kopfballtreffer reichten für einen verdienten Heimsieg. Schon nach fünf Minuten netzte Patrick Bschorr zum 1:0n. Nachdem er schon eine Hundertprozentige (22.) auslies, machte es Fabian Karg nach 27 Minuten zum 2:0-Endstand besser. Erst in den Schlussminuten schepperte es noch, als Martin Uhl einen 35-Meter-Hammer nur an die Querlatte setzte und Christian Bestele nach einem Eckball den Pfosten traf. – Zuschauer: 77.

SSV Anhausen II – FC Horgau II 1:5 (1:3). Anhausen konnte nach zehn Minuten per Strafstoß durch Anderson Air Reis Rocha in Führung gehen. Doch danach übernahmen die Gäste das Ruder und kamen durch Michael Vogele (2), Leonhard Donderer und Ben Ohnesorg (2) zum 1:5. – Zuschauer: 40.

TSV Zusmarshausen II – SG Adelsried/Welden II 2:6 (1:1). Die 300 Zuschauer sahen eine im ersten Durchgang ausgeglichene Partie, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig Fahrt aufnahm. Die Führung des TSV durch Jakob Böck (25.) konnte Thomas Janke kurz vor der Halbzeit ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie innerhalb von nur zehn Minuten auf 1:5 durch Tore von Laurin Völlmerk (2), Jonas Kremser und Marius Henkel. Eric Elze konnte zwar nochmals auf 2:5 verkürzen (75.), doch den Schlusspunkt setzte Tobias Fritz mit dem 2:6 (88.). – Zuschauer: 300.

SpVgg Auerbach-Streitheim II – CSC Batzenhofen-Hirblingen 2:3 (2:1). Auch bei diesem Heimspiel reicht es nicht für den ersten Saisonsieg. Zwar ging die Heimelf verdient mit 2:0 in Führung, konnte diese aber nicht über die Zeit retten. So stand es zur Halbzeit nur noch 2:1 und am Ende 2:3 für Batzenhofen. Torschützen für die Heimmannschaft waren Christian Unger und Corbinian Sasse, für die Gäste trafen Leon Schuster (2) sowie Niklas Hemeter. – Zuschauer: 50. (ssch)

Icon Vergrößern Meitingens Spielertrainer Reinhold Armbrust erzielte beim 5:2-Sieg in Ellgau alle fünf Treffer. Foto: Karin Tautz Icon Schließen Schließen Meitingens Spielertrainer Reinhold Armbrust erzielte beim 5:2-Sieg in Ellgau alle fünf Treffer. Foto: Karin Tautz

TSV Ellgau – TSV Meitingen II 2:5 (1:2). Reinhold Armbrust war der Mann des Spiels, der im Alleingang alle fünf Treffer für Meitingen erzielte. Ellgau konnte lediglich durch Lukas Metzger und Bleimeir etwa Ergebniskosmetik betreiben. – Zuschauer: 50.

A-Klasse Süd

SG Fischach/Margertshausen II – SV Gessertshausen 0:2 (0:0). Das Lokalderby der A-Klasse Süd entschied der Tabellenführer aus Gessertshausen für sich durch zwei späte Tore von Georg Zimmermann (78.) und Johannes Hartinger (80.). Bis dahin konnte die SG gut mithalten, verpasste aber die Chance zur Führung. – Zuschauer: 100.

A-Klasse West

TSG Stadtbergen – DJK Lechhausen II 4:3 (3:0). Der Tabellenführer der A-Klasse West nutzte eine kurze Sturm-und-Drang-Phase für eine 3:0-Führung durch Tore von Hardy Noack (20.), Patrik Starcevic (29.) und Paul Rettenmayer (33.). Danach schalteten die Hausherren einen Gang zurück, was die Gäste zu zwei Anschlusstreffern nutzten (48./59.). David Uhl konnte noch auf 4:2 erhöhen (65.). Den Gästen gelang nur noch der 4:3-Endstand (83.). – Zuschauer: 70.

SpVgg Deuringen – SV Ottmarshausen II 5:3 (3:2). Deuringen ging durch Marco Karnstedt mit 1:0 in Führung. Obwohl die Hausherren die Partie im Griff hatten, kam der SVO durch einen Freistoß von Danijel Milicevic zum 1:1 (18.) und ging nur zwei Minuten später durch ein Eigentor von Andreas Klein sogar in Führung. Michael Reiter erzielte das 2:2, mit dem Halbzeitpfiff traf Karnstedt zum 3:2. Das 4:2 durch Karnstedt brachte keine Sicherheit, denn nur zwei Minuten später erzielte Milicevic den 4:3-Anschlusstreffer (58). Für die endgültige Entscheidung sorgte Glenn Wagner. – Zuschauer: 110. (ms)

TSV Leitershofen II – TSV Täfertingen II 3:3 (2:1). Leitershofen verpasste die Gelegenheit, gegen das Tabellenschlusslicht einen Sieg einzufahren. Fabian Trovato schoss die Gastgeber in Führung (6.). Ismail Sahin konnte ausgleichen (23.), doch Simon Paesler und Marcel Wiench brachten die Hausherren wieder mit 3:1 in Führung. Täfertingen gab jedoch nicht auf und wurde durch Treffer von Ismail Sahin (61.) und Tim Goßner (81.) mit einem Punktgewinn belohnt. – Zuschauer: 55.

Hainhofener SV – TSV Steppach 2:2 (1:1). Samuel Frühwald brachte die Gäste in Führung (28.). Ein Eigentor von Tim Treu sorgte für den Ausgleich (51.). In der Schlussphase traf Lewin Schönaich zum 1:2 (80.), doch Ümit Yilmaz war nur sechs Minuten später für den HSV zur Stelle. – Zuschauer: 45.

KSV BIH Augsburg – SpVgg Westheim II 9:0 (4:0). Alle Neune! Sprichwörtlich unter die Räder kam die SpVgg zu Gast beim Spitzenteam. – Zuschauer: 50.