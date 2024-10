„Wir haben keine Chance, die wollen wir nutzen“

Am kommenden Wochenende steht in der Kreisliga Augsburg der elfte Spieltag an. Während die Spielvereinigungen aus Auerbach-Streitheim (beim SV Mering II) und Westheim (beim SV Hammerschmiede) am Sonntag vor schwierigen Aufgaben stehen, plant der SV Ottmarshausen seine Erfolgsserie zu Gast beim ASV Hiltenfingen fortzusetzen. Der TSV Zusmarshausen (gegen TSV Welden) und der TSV Diedorf (beim TSV Pfersee) wollen an die Leistungen des vergangenen Spieltags anknüpfen.

TSV Zusmarshausen – TSV Welden. Nach einem knappen 2:1-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht aus Westheim steht für den TSV Zusmarshausen die nächste Pflichtaufgabe auf heimischem Rasen gegen den TSV Welden an. „Schaffen wir es, unseren Fußball und unsere Dominanz länger als gegen Westheim aufrechtzuerhalten, werden wir mehr Einfluss auf das Ergebnis haben als der TSV Welden“, zeigt sich Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler optimistisch. Der TSV Welden reist mit einer unglücklichen 2:1-Niederlage gegen den ASV Hiltenfingen im Gepäck nach Zusmarshausen und hofft auf eine Überraschung. „Leider haben wir uns in Hiltenfingen für ein gutes Spiel nicht belohnt. In Zusmarshausen gilt für uns: Wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen“, betont Weldens Coach Jürgen Völk.

TSV Pfersee – TSV Diedorf. Der TSV Diedorf hat sich nach zwei überzeugenden Siegen zurück in die Erfolgsspur gekämpft. Nach einem klaren 5:2-Erfolg gegen den FC Kleinaitingen und einem deutlichen Heimsieg gegen den SV Hammerschmiede (7:2) will die Mannschaft von Spielertrainer Florian Sandner weiter punkten, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten. „Wir haben zuletzt unser Spiel gemacht und unsere Chancen genutzt. Wenn wir so auftreten, können wir gegen jeden gewinnen“, sagt Sandner.

SpVgg Auerbach-Streitheim – SV Mering II. Die SpVgg Auerbach-Streitheim konnte am Tag der deutschen Einheit den erste Sieg in dieser Saison feiern. Im heimischen Rothtal triumphierte man gegen den ASV Hiltenfingen deutlich mit 4:0. Am kommenden Sonntag wartet mit dem TSV Mering II ein ambitionierter Aufsteiger. Trainer Lubos Cerny sieht die körperliche Strapazen durch den Doppelspieltag als Herausforderung: „Die Belastung ist mit diesen englischen Wochen natürlich anders und wir haben nach wie vor Probleme mit dem Kader. Trotzdem versuchen wir, das bestmögliche Resultat zu erzielen.“

ASV Hiltenfingen – SV Ottmarshausen. Der SV Ottmarshausen will nach einer Erholungsphase von zehn Tagen seine gute Form bestätigen und das sechste Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. „Der ASV Hiltenfingen hat gute Einzelspieler, die uns mit Sicherheit einiges abverlangen werden. Wir haben aber einen Lauf und wollen dort natürlich den nächsten Dreier einfahren“, betont Ottmarshausens Coach Oliver Haberkorn, der mit seinem Team die letzten fünf Partien für sich entscheiden konnte.

SV Hammerschmiede – SpVgg Westheim. Nach einer kämpferischen Vorstellung gegen den TSV Zusmarshausen, bei der man nur knapp mit 1:2 unterlag, ist das Team von Spielertrainer Thomas Hanselka weiterhin auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg und will die Rote Laterne loswerden. „Mit etwas Glück hätten wir in Zusmarshausen einen Punkt mitnehmen können. Wenn wir gegen Hammerschmiede die Leistung der zweiten Halbzeit abrufen können, ist auf jeden Fall was drin“, blickt Hanselka zuversichtlich auf die bevorsetehende Auswärtspartie.